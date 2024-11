Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jugendlicher beraubt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Raub geben, der sich am Freitag (22.11.2024, 22.45 Uhr) am Bahnhof in Oelde ereignet hat?

Ein 17-jähriger Oelder verließ im Anschluss an ein Fußballspiel den Bahnhof. Im Bereich des Fahrradständers am Bahnhofvorplatz wurde er von zwei bislang unbekannten jungen Männern angegriffen. Die beiden gaben sich als Fans eines anderen Fußball-Clubs aus stahlen ihm gewaltsam einen blau-weißen Schal. Dazu hielten sie den 17-Jährigen fest, traten gegen sein Bein und drückten ihn zu Boden. Anschließend stiegen die Täter in einen silbernen Pkw und fuhren auf der Warendorfer Straße Richtung Lette davon. Im Auto saß ein weiterer Unbekannter, der auf die beiden Angreifer gewartet hatte.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben, wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

