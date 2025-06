Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Autofahrt mit 3,55 Promille endet mit Blutentnahme

Ober-Ramstadt (ots)

Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat am Montag (23.6.) einen 64-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Der Mann habe sich auffällig in einer Tankstelle in der Hauptstraße in Roßdorf-Gundernhausen verhalten, sei augenscheinlich stark alkoholisiert und habe die Fahrt mit seinem Auto fortgesetzt. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife konnte den Wagenlenker im Anschluss in Ober-Ramstadt in der Grundgasse einer Kontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest mit ihm ergab einen Wert von 3,55 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

