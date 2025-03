Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Kleinkarlbach (ots)

Am 21.03.2025, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Kleinkarlbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 44-jährige Fahrerin eines silbernen Hyundais befuhr die Hauptstraße in Kleinkarlbach in Richtung Kirchheim an der Weinstraße. Am Einmündungsbereich zur L517 in Richtung Bobenheim am Berg beabsichtigte die Fahrerin die abknickende Vorfahrtsstraße nach links weiterzufahren. Im Kurvenbereich überholte sie von links ein weißer Transporter und es kam zum Zusammenstoß. Der Transporter setzte anschließend seine Fahrt auf die L517 in Richtung Bobenheim am Berg fort. Am Hyundai entstand ein Sachschaden circa in Höhe von 1.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Sache oder zum weißen Transporter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzten.

