POL-PDNW: Bad Dürkheim - Kontrollstelle Weinstraße Süd

Seebacher Straße - 37 Verstöße

Bad Dürkheim (ots)

Am 21. März 2025 richtete die Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Zeit von 14:50 bis 16:10 Uhr eine Kontrollstelle in Bad Dürkheim ein. Ziel der Verkehrskontrollen war es, die Einhaltung der vorgeschriebenen Fahrtrichtung an der Einmündung von der Weinstraße Süd in die Seebacher Straße zu überwachen. Aufgrund von Bauarbeiten wird der Gegenverkehr derzeit auf die ursprünglich für Linksabbieger vorgesehene Spur umgeleitet. Daher gilt hier derzeit das Gebot, dass nur geradeaus gefahren werden darf. Ein Linksabbiegen von der Weinstraße Süd in die Seebacher Straße ist somit nicht zulässig. Aufgrund der teilweise abgedeckten Lichtzeichenanlage kommt es bei verbotswidrigem Abbiegen häufig zu gefährlichen Verkehrssituationen und Verkehrsstau. Diese Verstöße können nicht nur den Gegenverkehr, sondern auch den nachfolgenden Verkehr erheblich beeinträchtigen. Während des Kontrollzeitraums wurden insgesamt 37 Verstöße gegen das Linksabbiegeverbot festgestellt und entsprechend geahndet. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Verkehrsregeln zu respektieren, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

