Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau - Arbeiten an Heizungsanlage lösen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 21.00 Uhr, lösten Arbeiten an einer Heizungsanlage in einem Wohngebäude in der Walldorfer Straße im Mannheimer Stadtteil Rheinau, einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach den bisher vorliegen Erkenntnissen, kam es in einem Haus mit zwei Wohnparteien zum Austritt von Kohlenstoffmonoxid, nach Arbeiten an der Heizungsanlage im Dachgeschoss. Hierbei wurde das farb- und geruchslose Gas von fünf Erwachsenen und zwei Kleinindern eingeatmet, die dadurch leicht verletzt wurden. Alle Personen waren ansprechbar und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt und anschließend gelüftet, da im gesamten Haus erhöhte Kohlenstoffmonoxidwerte nachweisbar waren. Bis zur Feststellung der Ereignisursache wurde die Gasversorgung des Anwesens durch den Energieversorger außer Betrieb gesetzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell