POL-DA: Büttelborn: Leon-Hilfe-Inseln in allen Ortsteilen von Büttelborn/ Offizielle Einführung bei Kindertag in Worfelden.

Am Sonntag (29.6.), findet der diesjährige Kindertag in Worfelden statt. Gemeinsam mit der Polizei Hessen werden an diesem Tag um 12.00 Uhr offiziell die Leon-Hilfe-Inseln in allen Ortsteilen von Büttelborn vorgestellt und neue Hilfe-Inseln benannt. Bürgermeister Marcus Merkel freut sich, dass sich so viele öffentliche Einrichtungen und Geschäfte bereit erklärt haben und wird an der Veranstaltung teilnehmen.

Kinder brauchen besonderen Schutz! In allen denkbaren Notfällen - von kleinen bis zu großen. Wenn ein Kind seinen Schlüssel verloren oder sich verlaufen hat, es hingefallen ist oder auf die Toilette muss. Aber auch, wenn es sich akut bedroht oder verfolgt fühlt. In den Leon Hilfe-Inseln finden Ihre Kinder Hilfe und Sicherheit.

Das Konzept dahinter ist einfach: Auf dem Kindergarten- und Schulweg liegende Geschäfte und freie Einrichtungen werden mit einem markanten "Hilfe-Insel Aufkleber" ausgestattet. Dieser ist für Kinder gut sichtbar an der Tür oder im Schaufenster angebracht.

Die Mitarbeiter der Geschäfte bekommen von der Polizei Informationen, wie sie im Notfall helfen können. Die Mitarbeiter des Geschäfts helfen anlassbezogen ohne Wenn und Aber. Sie bewahren dem Kind gegenüber Ruhe und vermitteln so Sicherheit. Im Fall der Fälle informieren sie die Eltern, Polizei oder Jugendhilfeeinrichtungen.

Kommen Sie vorbei uns lassen Sie sich beraten. Sprechen Sie Zuhause mit Ihren Kindern darüber, dass es sowas in allen unserer Ortsteile gibt. Erkennbar sind die Leon-Hilfe-Inseln an dem bunten Plakat mit dem Kinderkommissar der Hessischen Polizei.

