Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Holzschuppens in Mönkebude

Ueckermünde (ots)

Am Sonntag, den 08.06.2025 um 15:26 Uhr, erlangte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald Kenntnis von dem Brand eines Holzschuppens auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Am Mühlenberg in Mönkebude. Durch den Brand wurde sowohl der Holzschuppen, als auch die angrenzende Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 5.000,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen Zum aktuellen Zeitpunkt sind weder Tatverdächtige, noch der Tatablauf bekannt. Aufgrund dessen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen machen kann, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820, jeder anderen Polizeidienststelle oder an die Onlinewache der Polizei unter www.poliwei.mvnet.de zu wenden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

