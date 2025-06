Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Gewässerbaufirma in Penzlin

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

In der Zeit vom 06.06.2025, 16:00 Uhr bis zum 07.06.2025, 15:00 Uhr kam es in der Puchower Chaussee in Penzlin, in einer Gewässerbaufirma, zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei entwenden sie Bargeld, Werkzeuge und weitere Gegenstände. Die genaue Schadensumme muss derzeit noch ermittelt werden. Der Gesamtschaden wird aber im vierstelligen Bereich liegen. Neben den Beamten des Polizeihauptreviers Waren, kam zudem der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz und übernahm vor Ort die Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen, auffälligen Personen oder zum Einbruchsgeschehen selbst in der oben genannten Tatzeit machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren unter der Tel.-Nr.: 03991-1760, an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

