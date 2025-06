Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Murchin und Lassan

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 06.06.2025 gegen 14:50 Uhr kam es auf der K32 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlunsgstand befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer eines Toyota Aygo die Kreisstraße aus Murchin kommend in Richtung Lassan. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 34-jähriger mit seinem LKW die Kreisstraße 32. Auf Höhe der Unfallstelle missachtete der PKW Fahrer offenbar das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem entgegenkommenden LKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota-Fahrer schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Der LKW-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Beim 70-jährigen Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe wurde daraufhin beim Unfallverursacher im Krankenhaus entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme war die K32 für 1,5 Stunden voll- und für eine weitere Stunde halbseitig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000EUR. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Wolgast. Beide Unfallbeteiligte haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Im Auftrag

David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

