Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Körperverletzung

Torgelow (ots)

Am 06.06.2025, gegen 15:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Torgelow zum Einsatz von Pfefferspray. Auf dem Parkplatz des dortigen Getränkemarktes wurde einem 66-jährigem deutschen Mann das Reizgas ins Gesicht gesprüht. Vorausgegangen war ein Streit mit einer Gruppe Jugendlicher. Hinweise zum Täter nehmen das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 820, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

