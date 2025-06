POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB20

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) - In der Zeit vom 06.06.2025, 16:00 Uhr bis zum 07.06.2025, 15:00 Uhr kam es in der Puchower Chaussee in Penzlin, in einer Gewässerbaufirma, zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei entwenden sie Bargeld, Werkzeuge und weitere Gegenstände. Die genaue Schadensumme muss derzeit noch ...

mehr