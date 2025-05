Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus; Auseinandersetzung; Betrunken auf E-Roller unterwegs; Lkw aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Mit Motorrad gegen Gartenzaun geprallt

Ein Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Holbeinstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 87-jähriger Biker kam gegen 12.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Harley-Davidson von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Harley musste abgeschleppt werden. (rd)

Esslingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Nach einem Sturz von ihrem Fahrrad am Montagabend im Rüderner Heideweg musste eine 18-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr die junge Frau mit ihrem Fahrrad den abschüssigen Rüdener Heideweg von der Katharinenlinde herkommend in Richtung Rüdern. Wohl beim Überfahren einer Bodenschwelle verlor sie Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Ersthelfer fanden die bewusstlose 18-Jährige gegen 21.20 Uhr und kümmerten sich um sie. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Baltmannsweiler (ES): Radfahrer gestürzt

Ein gestürzter Radfahrer ist am späten Montagnachmittag in eine Klinik gebracht worden. Der 55-Jährige befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem Mountainbike die Baacher Straße von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Schnait. Beim Linksabbiegen auf einen Waldweg stürzte der Radler alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden an seinem Fahrrad beträgt etwa 500 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Drei Fahrzeuge abgeschleppt

Drei Fahrzeuge mussten am Montagabend nach einem Verkehrsunfall im Weilerhau abgeschleppt werden. Ein 26-Jähriger war ersten Erkenntnissen nach gegen 18.30 Uhr mit einem Ford Transit mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem Parkplatz der Höhensporthalle unterwegs. Im Bereich der Zufahrt verlor er die Kontrolle über seinen Transporter und prallte gegen den Bordstein. Im Anschluss kollidierte der Mann mit seinem Wagen mit einem geparkten Mazda sowie einem ebenfalls abgestellten Toyota. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (ms)

Neuhausen (ES): Nach Beinahe-Unfall gestürzt und verletzt

Eine Rollerfahrerin ist am Montagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Sturz in der Wilhelmstraße leicht verletzt worden. Zuvor hatte eine 38-jährige Peugeot-Lenkerin während des Abbiegens von der Schloßstraße in die Wilhemstraße die 49 Jahre alte Frau mit ihrem Piaggio-Roller übersehen. Der Zweiradlenkerin gelang es zwar noch auszuweichen, sie stürzte jedoch in der Folge und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. (gj)

Wendlingen (ES): Matratze in Brand geraten

Zu einem Matratzenbrand mussten am Montagnachmittag die Rettungskräfte in die Wendlinger Schwenkgasse ausrücken. Ersten Ermittlungen nach hatte eine Seniorin kurz nach 17.30 Uhr ein heißes Bügeleisen auf die Matratze ihres Bettes gelegt. Diese fing daraufhin zu schmoren an, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte und die Rauchmelder auslöste. Nachbarn kamen im Anschluss der älteren Frau zu Hilfe und warfen die glimmende Matratze aus dem Fenster. Die sofort verständigte Feuerwehr löschte diese im Anschluss und lüftete die Räumlichkeiten. Die Brandverursacherin und drei weitere Personen mussten mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Die Bewohner des Zwölf-Parteien-Hauses konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden an dem Bett wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Wendlingen und Köngen mit 34 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst rückte mit zehn Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus. (ms)

Kirchheim (ES): Frau um hohe Geldsumme betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Kirchheim ist am späten Montagnachmittag um eine hohe Geldsumme betrogen worden. Die Geschädigte bekam gegen 17.45 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser gab an, einen aktuellen Phishing Angriff auf das Girokonto der Frau abwenden zu wollen. Sie schenkte dem Anrufer Glauben und erlaubte ihm den Zugriff zum Online Banking und übermittelte ihm zahlreiche PUSH Tans. Später kamen der Kirchheimerin Zweifel und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Ob das Geld zurückgeholt werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei rät:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen.

- Klären Sie Verwandte und Bekannte über die betrügerischen Anrufe auf.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Betrugsmaschen sowie Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (ms)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung auf Festgelände

Am späten Montagabend ist es während der Abbauarbeiten auf dem Festplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen. Gegen 23.10 Uhr soll ein 31-jähriger Aussteller offenbar unvermittelt von mehreren Personen, darunter zwei ihm bekannte Aussteller, zu Boden gestoßen und geschlagen sowie getreten worden sein. Als ein 60-jähriger Angehöriger dem Geschädigten zu Hilfe kommen wollte, wurde dieser ebenfalls körperlich angegangen. Zudem wurde im Zuge der Auseinandersetzung eine Scheibe an der Verkaufstheke der beiden Geschädigten beschädigt. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen waren die Tatverdächtigen bereits mit ihren Pkw geflüchtet. Beide Geschädigte erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Kirchheim (ES): Unfall auf L1207

Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L1207 entstanden. Ein 22-Jähriger wollte gegen 22.30 Uhr mit einem Nissan von einer dortigen Parkbucht auf die Plochinger Straße in Richtung Kirchheim einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines auf der L1207 von Kirchheim in Richtung Wernau fahrenden 30-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Fahrzeuge waren jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (rd)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf dem E-Roller unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 30-Jähriger, den die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit seinem E-Roller aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann war gegen 2.30 Uhr einer Polizeistreife in der Wilhelmstraße aufgefallen und wurde kontrolliert. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab dabei einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Mann sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Gomaringen (TÜ): Streitigkeiten (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitagmittag (16.05.2025) an der Kreuzung Tübinger Straße, Hechinger Straße, Nehrener Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Gomaringen. Dort waren gegen 14.20 Uhr der Beifahrer eines VW Golf und der Fahrer eines Skoda Superb Kombi nach einem wohl zuvor auf der B27 stattgefundenen Verkehrsgeplänkel an einer Ampel aneinandergeraten, als beide nebeneinander anhalten mussten. Nachdem man sich zunächst über die geöffneten Fenster eher weniger höflich ausgetauscht hatte, soll der 48 Jahre alte Fahrer des Skoda eine Plastikflasche durch die geöffneten Fenster geworfen haben. Dabei wurde der 22-jährige Beifahrer des VW ins Gesicht getroffen und so schwer verletzt, dass er nachfolgend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Der Vorfall soll von mehreren anderen Autofahrern, darunter einer jüngeren Frau, die mit ihrem weißen Kleinwagen hinter dem Skoda stand und hupte, beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Gomaringen bittet diese Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07072/914600 zu melden. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Mit E-Scooter vom Gehweg abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Bahnhofstraße erlitten. Der Jugendliche war gegen 20.30 Uhr mit dem Scooter auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Bereich der Einmündung mit der Steinstraße kam er aus noch unbekannter Ursache mit dem Scooter vom Gehweg ab und kollidierte mit dem Mercedes eines 21-Jährigen, der die Bahnhofstraße in Richtung B27 befuhr. Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (rd)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Pkw-Lenkerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Rottenburg leicht verletzt worden. Eine 22-jährige BMW-Lenkerin missachtete kurz vor 18 Uhr an der Kreuzung Albrecht-Dürer-/Bismarckstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 32 Jahre alten VW-Fahrerin. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Verletzten. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 45.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Lkw mit gravierenden Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Eine nicht alltägliche Lkw-Kontrolle führte die Verkehrspolizei Balingen am Montagmorgen an einem Parkplatz an der B27 durch. Bei der Überprüfung eines 63-Jährigen und seines Scania Lkw kurz nach 10.30 Uhr kamen unzählige Verstöße und Mängel zu Tage. So zeigten sich Unregelmäßigkeiten bei den Lenk- und Ruhezeiten, zudem konnte der Fahrer verschiedene Dokumente nicht vorzeigen. An der Zugmaschine entdeckten die Beamten teilweise schwerwiegende Mängel an Bremsen, Motor und Reifen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Nach der Vorführung des Fahrzeugs bei einer Prüfstelle erfolgte deshalb das Abstellen am Firmensitz. Zuletzt ergab eine Wiegung, dass der Lkw deutlich überladen war. Der 63-jährige Lenker sowie der Fahrzeughalter sehen nun entsprechenden Bußgeldverfahren entgegen. (gj)

