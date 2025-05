Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Arbeitsunfall; Raub; Pkw-Aufbrüche; Rollerdiebstahl; Auseinandersetzung mit Messer; Pyrotechnik gezündet und Brand verursacht; Essen auf Herd; Zündelnde Jugendliche

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Bronnweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 18.50 Uhr ein 28 Jahre alter Mann mit einem Audi auf der Gönninger Straße in Richtung Gönningen unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Rennradfahrer die Gönninger Straße in entgegengesetzter Richtung und stürzte infolge des eingeleiteten Bremsmanövers. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Audi war es nicht gekommen. Der Schaden am Rennrad dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Brand in Seniorenzentrum

Am Sonntagabend ist es zu einem Brand im Zimmer eines Seniorenzentrums in der Mittnachtstraße gekommen. Gegen 21.15 Uhr hatte die Brandmeldeanlage der Einrichtung ausgelöst und Zeugen hatten über Notruf dort ein Feuer gemeldet. Das Gebäude wurde daraufhin von dem Pflegepersonal und den Einsatzkräften geräumt. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt war, brachte eine 89 Jahre alte Bewohnerin, in deren Zimmer das Feuer aus bislang unbekannter Weise ausgebrochen war, ins Freie und löschte die Flammen, die sich auf das Innere des betroffenen Zimmers beschränkten. Die Löscharbeiten waren kurz nach 21.30 Uhr beendet. Die 89-Jährige wurde mit dem Verdacht einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein 25 Jahre alter Pfleger erlitt nach ersten Erkenntnissen eine leichte Rauchgasintoxikation. Auch er wurde vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war, versorgt. Im betroffenen Zimmer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Von diesem abgesehen blieben die anderen Zimmer bewohnbar. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (rd)

Dettingen/Erms (RT): Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat ein Arbeiter am Sonntagmorgen in einer Firma in der Straße Im Handelsteich erlitten. Der 26-Jährige arbeitete kurz vor acht Uhr mit einer sogenannten Arbeitsameise, als sein Bein zwischen dem Arbeitsgerät und einer Metallbox eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzten nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (rd)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Eine verletzte Person, Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagvormittag auf der Ulmer Steige. Ein 20 Jahre alter Motorradlenker befuhr kurz nach neun Uhr die B28 in Richtung Hengen. Im Bereich einer Links- Rechtskurvenkombination verlor der Zweiradfahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Nachdem er rund 30 Meter auf der Fahrbahn geschlittert war, prallte er frontal gegen den entgegenkommenden VW Passat einer 34-Jährigen. Diese hatte ihren Pkw noch bis zum Stillstand abbremsen können. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Unfallverursacher in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad und der VW Passat mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Steige rund zweieinhalb Stunden gesperrt. (gj)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der Mörikestraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 21.20 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Mörikestraße unterwegs. Weil der Fahranfänger mit seinem, mit insgesamt vier Personen besetzten Wagen viel zu schnell fuhr, verlor das Fahrzeug an einer Bodenwelle zumindest kurzzeitig den Bodenkontakt. Als der Wagen wieder auf die Fahrbahn aufschlug, verlor er die Kontrolle über den BMW, der in der Folge am linken Straßenrand gegen ein Tor krachte, ausgehebelt wurde und letztendlich auf der Beifahrerseite zwischen Hecken neben der Fahrbahn liegen blieb. Der nicht angegurtete Fahrer und seine drei angegurteten Mitfahrerinnen im Alter von 15 und 16 Jahren konnten sich selbständig aus dem Auto befreien und wurden nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 12.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Bad Urach (RT): E-Scooter und Handy geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in der Bismarckstraße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich dort gegen 19.20 Uhr ein 18-Jähriger in einem Hinterhof des Residenzschlosses aufgehalten, als er von zwei unbekannten, männlichen Personen angegriffen worden sein soll. Diese sollen ihn mit Pfefferspray besprüht, mit Schlägen und Tritten traktiert und seinen E-Scooter geraubt haben, mit dem sie in der Folge in Richtung Busbahnhof geflüchtet sein sollen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. Diese nimmt auch das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0 entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Karl-Pfaff-Straße / Stuttgarter Straße erlitten. Ein 61-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit einem VW Passat die Karl-Pfaff-Straße in Richtung Stuttgarter Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden, 22 Jahre alten Rollerfahrerin. Diese stürzte infolge des anschließenden Zusammenstoßes zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. (rd)

Plochingen (ES): Zehnjähriger Radler verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Stumpenhof erlitten. Der Junge befuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem Rad den für Radfahrer freigegebenen Weg neben der Schorndorfer Straße in Richtung Plochingen. An der Einmündung mit der Ostdeutsche Straße konnte der Zehnjährige offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen eine Umlaufsperre. Der Radler stürzte daraufhin zu Boden und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (rd)

Ostfildern (ES): Qualmendes Fahrzeug

Ein rauchender Smart hat am Sonntagmittag in der Kronenstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Offenbar hatte gegen 13 Uhr die Bremse am hinteren rechten Reifen des Pkw während der Fahrt zu qualmen begonnen und Feuer gefangen. Der Smart wurde daraufhin in der Kronenstraße abgestellt. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften anrückte, löschte den betroffenen Bereich. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein technischer Defekt zur Rauchentwicklung und zum Ausbruch des Feuers geführt haben. (rd)

Plochingen (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Samstagabend bei einem Sturz verletzt worden. Der 63-Jährige befuhr kurz nach 19 Uhr den Radstreifen der Esslinger Straße in Richtung Reichenbach und verlor beim Überqueren des Bordsteins offenbar die Kontrolle über das Fahrrad. Anschließend kam er alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Wolfschlugen (ES): Fahrzeuge angegangen

In Wolfschlugen sind am Wochenende zwei Autos von vermutlich ein und demselben Unbekannten angegangen worden. Wie am Samstag entdeckt wurde, waren zwei am Vortag in der Küfer- sowie der Waldhäuser Straße geparkte Pkw auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet worden. In der Küferstraße war der Wagen zudem in einer Garage abgestellt gewesen. Aus den Fahrzeugen entwendete der Unbekannte unter anderem zwei Geldbörse samt Inhalt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Wendlingen (ES): Rollerdiebstahl

Ein grauer Motorroller des Herstellers Peugeot ist zwischen Freitag und Sonntag am Radparkplatz beim Bahnhof gestohlen worden. Zwischen 15.30 Uhr und 14 Uhr entwendete ein Unbekannter das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 250BHH, das mittels Lenkradschloss gesichert dort abgestellt war. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (gj)

Nürtingen (ES): Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte im Bereich des Oberensinger Teichweges sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 22.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es auf dem umzäunten Gartengrundstück aus noch ungeklärter Ursache zum Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zwar löschen, nicht mehr zu verhindern war aber, das die Gartenhütte und ein Anbau vollständig zerstört wurden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch eine Regentonne und weitere Plastikgegenstände beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 8.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Aichwald (ES): Rauch im Heizraum

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Heizraum eines Einfamilienhauses hat am Sonntagabend in der Bergstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 20 Uhr bemerkten Hausbewohner den starken Rauch aus dem Keller. Zu einem offenen Brand war es wohl nicht gekommen, weshalb die Feuerwehr nicht erforderlich war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es möglicherweise beim unsachgemäßen Aufheizen der Holzzentralheizung zu einer Verpuffung gekommen war, in deren Folge der Heizraum durch Rußniederschlag erheblich beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro beziffern. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung mit Messer

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in Weilheim. Kurz nach 14.30 Uhr war die Polizei zu einem verletzten 32-Jährigen gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zuvor mit einem 43 Jahre alten Bewohner in Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll der 43-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt und dessen Mobiltelefon entwendet haben. Während der Beschuldigte vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte, wurde der Verletzte nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik gebracht. Beim Tatverdächtigen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Nachdem diesem ein Wohnungsverweis mit Rückkehrverbot ausgesprochen worden war, wurde er auf freien Fuß entlassen. (gj)

Mössingen (TÜ): Radfahrer zusammengeprallt und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag ist ein Radler leicht verletzt worden. Der 56-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radfahrweg in Richtung Bad Sebastiansweiler unterwegs. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge kam der Mann in einer Rechtskurve zu weit nach links und prallte dort mit einem entgegenkommenden zehn Jahre alten Jungen zusammen, der mit seinem Rad in Richtung Mössingen fuhr. Beide stürzten auf den Radweg. Der 56-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (gj)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in die Schweickhardtstraße ausgerückt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte dort kurz zuvor der Saab einer 51-Jährigen während der Fahrt zu rauchen begonnen. Die Frau stellte den Wagen sofort auf einem Parkplatz ab, woraufhin der Saab zu brennen begann. Die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Fahrzeug zwar löschen, zu retten war der Pkw jedoch nicht mehr. Er wurde in der Folge von einem Abschleppdienst abtransportiert. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. (gj)

Bisingen (ZAK): Pyrotechnik gezündet und Brand verursacht

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt seit Sonntagnachmittag gegen fünf Heranwachsende wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Kurz vor 16 Uhr hatten Passanten In der Barr einen Brand auf einer Grünfläche neben den Bahngleisen entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnten den Brand, der sich zwischenzeitlich auf mehreren Quadratmetern ausgebreitet hatte, zügig ablöschen. Nachdem sich Erkenntnisse auf die Personengruppe ergeben hatten, konnte diese im Rahmen einer Fahndung in der Nähe angetroffen werden. (gj)

Balingen (ZAK): Essen auf Herd in Brand geraten

Aufgrund eines ausgelösten Brandalarms sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Neue Straße ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Jugendliche zuvor Essen zubereitet. Hierbei hatte sich wohl Öl entzündet, das sie mit Hilfe von Wasser löschen wollte. Dabei entstanden eine Stichflamme und eine starke Rauchentwicklung. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer bereits wieder erloschen. Die Jugendliche wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und konnte dieses anschließend unverletzt wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden in der Küche fiel gering aus. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner, die das Haus zuvor selbstständig verlassen hatten, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (rd)

Albstadt (ZAK): Zündelnde Jugendliche

Zwei zündelnde Jugendliche haben am Sonntagabend in der Kientenstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand im Bereich eines dortigen Mülleimers gemeldet worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei geständige 15-Jährige, die sowohl den Mülleimer als auch danebenliegende Kartonstücke in Brand gesetzt haben sollen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte damit ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Bis auf einen geringen Sachschaden an dem verkohlten Mülleimer waren keine weiteren Schäden zu verzeichnen. Die beiden Jugendlichen sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

