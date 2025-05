Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Abi-Feier beendet; Verkehrsunfälle; Heizöl ausgelaufen; Unfall mit Arbeitsgerät; Widerstand; vor Kontrolle geflüchtet; Brände;

Reutlingen (ots)

Feier polizeilich beendet

Eine Party anlässlich des Abschlusses der Abitur-Prüfungen musste in der Nacht zum Samstag durch die Polizei beendet werden. Nachdem gegen 23.40 Uhr mehrere Anrufe wegen ruhestörendem Lärm, ausgehend von etwa 400 anwesenden Personen im Volkspark bei der Polizei eingingen, wurden die Feiernden durch mehrere Streifen angesprochen den Park zu verlassen. Der Großteil der Teilnehmenden hielt sich an die Aufforderung und verließ friedlich das Gelände. Ein paar Wenige warfen auf ihrem Weg durch die Bellinostraße mehrere Mülltonnen um und verhielten sich lautstark, was einen Anwohner dazu animierte, den Personen mit einem hölzernen Baseballschläger und einer ungeladenen Schreckschusswaffe nachzusetzen. Die Situation konnte durch die anwesenden Polizeikräfte schnell beruhigt werden. Nach erster Sachverhaltsklärung dürfte es von Seiten des 34 Jahre alten Anwohner zu keiner konkreten Bedrohung gegenüber der Personengruppe gekommen sein. Für die Schreckschusswaffe konnte er eine waffenrechtliche Erlaubnis vorzeigen.

Metzingen (RT): Folgenreicher Verkehrsunfall

Gleich wegen mehrerer Verstöße hat Verkehrspolizei Tübingen die Ermittlungen gegen einen 22 Jahre alten Mann aufgenommen. Gegen 21 Uhr befuhr der Ford-Fahrer die Paul-Lechler-Straße, wo er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 28 Jahren wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb er im Klinikum eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem den Pkw eines Familienmitgliedes bereits seit dem Nachmittag unbefugt in Gebrauch hatte. Der Unfallwagen, an welchem Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Hochdorf (ES): Öl ausgelaufen

Bei einem Brennstoffhandel ist es am Freitagnachmittag zum Austritt von Öl gekommen. Gegen 17 Uhr traten in der Max-Eyth-Straße, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, beim Betanken eines Bodentanks etwa einhundert Liter Heizöl aus und kontaminierten das angrenzende Erdreich. Der Firmeninhaber kümmerte sich selbst um die Beseitigung des Schadens und verständigte die Feuerwehr und Polizei. Verantwortliche des Landratsamtes begutachteten die Arbeiten und sorgten für die Entsorgung des betroffenen Aushubes. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Umwelteinflüsse stehen nach derzeitigem Stand nicht zu befürchten.

Nürtingen (ES): Unsachgemäßer Umgang mit Arbeitsgerät

Ein leicht Verletzter und ein gekippter Radlader sind die Folgen eines Vorfalles, der sich in der Freitagnacht auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Nähe des Stadtteils Oberensingen ereignet hat. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 17-Jähriger mit dem Gabelstapler ähnlichen Arbeitsgerät umher. Hierbei hatte er eine Bierbank auf der Gabel geladen, worauf seine beiden gleichalterigen Freunde Platz nahmen. Beim Überfahren eines leichten Erdhügels kippte der Radlader um, wodurch die zwei Personen von der Bierbank fielen und sich ein Jugendlicher seinen Fuß unter der Gabel einklemmte. Noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte konnte er wieder befreit werden. Zur weiteren Klärung des genauen Verletzungsbildes musste er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Dettingen unter Teck (ES): Widerstand geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Mehreren Anzeigen sieht ein 31-Jähriger entgegen, der am Freitagabend zunächst in einer Gaststätte in der Kirchheimer Straße unliebsam aufgefallen war. Gegen 23.15 Uhr war der erheblich betrunkene Mann zunächst durch mehrere Gäste aus dem Lokal verwiesen worden, wo er im Eingangsbereich auf eine verständigte Polizeistreife traf. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle beleidigte der alkoholisierte 31-Jährige die eingesetzten Polizisten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und verweigerte die Mitwirkung an den polizeilichen Maßnahmen. Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme wehrte sich der aggressiv auftretende Störer derart, dass er auf dem Boden fixiert und Handschellen angelegt werden mussten. Hierbei spuckte er einen 30-jährigen Polizeibeamten an. Eine erste medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort lehnte der alkoholisierte Mann ab. Aufgrund seines anhaltenden Verhaltens musste der 31-Jährige die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet - Zeugenaufruf

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Motorradfahrer der am Freitagabend vor einer polizeilichen Kontrolle geflüchtet ist. Gegen 19.50 Uhr überholte der Krad-Lenker mit seiner KTM eine Zivilstreife auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Ausfahrt Kirchentellinsfurt in Fahrtrichtung Tübingen mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der beabsichtigten Kontrolle entzog er sich mit weit über der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h liegendem Tempo. Hierbei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig rechts und missachtete die Anhaltesignale der Streife. Am Ortseingang Tübingen nahm der Fahrer die Abschleifung zur B 28 und setzte seine rasante Fahrt in Richtung Reutlingen fort. An der Anschlussstelle Kusterdingen verließ er die Bundesstraße und fuhr über die Kreisstraße 6903 nach Kusterdingen, ins dortige Industriegebiet. Bei seinem anschließenden Wendemanöver konnte die eingesetzte Streife nur noch durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern, woraufhin er aus den Augen verloren wurde. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrer, Fahrverhalten und dem anschließenden weiteren Fluchtweg an die Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu richten.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Brand in Feuerwehrhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem außer Betrieb stehenden Herd ist es am Freitagabend im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr in Dettingen zu einem Brand gekommen. Gegen 23.20 Uhr bemerkten zwei anwesende Feuerwehrmänner den Brand und alarmierten ihre Kameraden, die das Feuer schnell bekämpften. Erste Schätzungen gehen von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro aus.

Balingen (ZAK): Gegen Baum geprallt

Eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles der sich am Freitagmittag im Ortsteil Zillhausen ereignet hat. Gegen 12.50 Uhr befuhr eine 80 Jahre alte Renault-Fahrerin die Landesstraße 442 von Zillhausen nach Pfeffingen, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst und die Frau leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte Übermüdung unfallursächlich gewesen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Balingen (ZAK): Heckenbrand

Einsatzkräfte sind am Freitagnachmittag in die Straße Stocken, im Teilort Weilstetten ausgerückt. Gegen 17 Uhr teilten mehrere Anrufer mit, dass dort eine Hecke in Brand geraten ist. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein in Flammen stehendes, etwa fünf Meter hohes Buschwerk in der Nähe eines Wohngebäudes fest. Die Feuerwehr, die mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort war konnte eine Brandausbreitung und ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Insgesamt fünf Personen erlitten bei Löschversuchen leichte Rauchgasintoxikationen und mussten vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und zehn Sanitätern vor Ort war ambulant behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge war die Hecke im Rahmen von Unkrautvernichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner in Flammen aufgegangen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Wiese in Brand geraten

Zu einem Flächenbrand im Bereich des Skilifts in Albstadt-Ebingen sind am Freitagnachmittag Kräfte der Feuerweher und Polizei ausgerückt. Aus unbekannter Ursache war gegen 17 Uhr in der Verlängerung zur Lerchenstraße eine kleine Wiesenfläche in Brand geraten. Durch die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch gelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstand.

