Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrskontrollen; Brände; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Nach Unfall geflüchtet

Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den der noch unbekannte Fahrer eines Opel Vectra am Donnerstagabend im Dietweg verursacht hat. Der Opel war kurz vor 22 Uhr auf dem Dietweg in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs. Als der Fahrer auf Höhe des Friedhofs nach links in die Einfahrt einbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes GLK, dessen 50-jähriger Fahrer keine Chance mehr hatte, um rechtzeitig zu reagieren. Nach der Kollision setzte der Opel-Fahrer zurück und flüchtete von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der hinter dem Opel gefahren war, verfolgte das flüchtige Fahrzeug bis zu einer Tankstelle in der Rommelsbacher Straße, wo der Wagen verlassen aufgefunden, beschlagnahmt und abgeschleppt wurde. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Hinweisen zum Fahrer des Opels, dessen vordere Stoßstange samt Kennzeichen am Unfallort zurückgeblieben waren, nach. (cw)

Reutlingen (RT) / Tübingen (TÜ): Schwerpunktkontrollen von Taxis und Mietwagen

In einer gemeinsamen Kontrollaktion mit dem Zoll - Finanzkontrolle Schwarzarbeit -, der Steuerfahndung und dem Landratsamt Tübingen haben Beamte der Verkehrspolizei Tübingen Taxis und Mietfahrzeuge unter die Lupe genommen. Bei den Kontrollen im Bereich Reutlingen, Tübingen und Rottenburg wurden insgesamt 47 Fahrzeuge und deren verantwortliche Lenker kontrolliert. Hierbei konnten eine Vielzahl von verschiedensten Verstößen festgestellt werden, darunter Missstände bei den Personenbeförderungsvorschriften, teilweise gravierende Fahrzeugmängel oder nicht vorhandener Versicherungsschutz. In drei Fällen mussten die Beamten aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis sogar die Weiterfahrt untersagen. Die Betroffenen sehen nun entsprechende Anzeigen und Mängelauflagen entgegen. (gj)

Wannweil (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Katharinenstraße ihren Führerschein abgeben. Die Frau war kurz vor 20 Uhr mit einem Skoda von der Hauptstraße in die Katharinenstraße eingebogen. Dabei prallte sie mit ihrem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Dieser wurde daraufhin auf einen davor parkenden VW geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die 36-Jährige blieb unverletzt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen vorläufigen Wert von rund 1,9 Promille, weshalb die Autofahrerin neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben musste. (rd)

Kirchheim (ES): Thuja-Hecke in Brand geraten

Eine Thuja-Hecke ist am Donnerstagabend in der Marie-Curie-Straße in Kirchheim in Brand geraten. Kurz nach 18 Uhr hatten Passanten die zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stehende Hecke bemerkt, den Notruf gewählt und mit Löscharbeiten begonnen. Durch die Feuerwehr Kirchheim, die mit acht Einsatzkräften vor Ort geeilt war, konnte der Brand dann vollständig abgelöscht werden. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. (gj)

Nürtingen (ES): Pkw vs. Krad

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Grötzinger Straße verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 33-Jährige mit einem Dacia gegen 16.15 Uhr über den abgesenkten Bordstein der Straße Grubwasen hinweg nach links in die Grötzinger Straße einfahren. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden, 30 Jahre alten Motorradfahrer, der mit einer Kawasaki an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbeifuhr. Infolge des anschließenden Zusammenstoßes zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Eine siebenjährige Mitfahrerin, die sich auf der Rückbank des Dacia befunden hatte, erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 18.000 Euro beziffert. (rd)

Esslingen (ES): Papiercontainer angezündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit dem späten Donnerstagabend gegen eine 39-Jährige. Der psychisch auffälligen Frau wird vorgeworfen, gegen 22.15 Uhr in der Weimarer Straße einen auf der Straße stehenden Papiercontainer angezündet zu haben. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Tatverdächtige noch in der Nähe von den hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen werden. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Am teilweise geschmolzenen Papiercontainer, der von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte, dürfte sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Eine Gefahr für Gebäude hatte nicht bestanden. (mr)

Reichenbach (ES): Bekannten angegriffen

Nach einer Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend in einer Bar in der Olgastraße ermittelt der Polizeiposten in Reichenbach wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen einen 24-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, einen Bekannten mit einem Messer angegriffen zu haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz vor Mitternacht zwischen dem 24-Jährigen und einem 31 Jahre alten Bekannten aus noch unbekannten Gründen zunächst zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere versucht haben, seinen Kontrahenten mit einem Multitool-Messer zu verletzen. Durch zwei einschreitende Zeugen konnte der 24-Jährige überwältigt und bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen festgehalten werden. Der Tatverdächtige hatte offenbar im Gerangel durch oberflächliche Schnitte an der Hand leichte Verletzungen erlitten. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der 24-Jährige wurde durch die Polizeibeamten vorübergehend festgenommen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Das mutmaßlich verwendete Multitool wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. (mr)

Köngen (ES): Radfahrer mit Kleintransporter kollidiert

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in Köngen mit einem Kleintransporter kollidiert. Gegen 8.10 Uhr war ein 56 Jahre alter Mann mit einem Peugeot Expert in einer Fahrzeugschlange hinter einem Müllfahrzeug in der Steinbruchstraße unterwegs. Als das Müllfahrzeug rechts rangefahren war, konnten die Fahrzeuge passieren. Nachdem auch der 56-Jährige losgefahren war, fuhr von einem für Fahrräder freigegebenen Fußweg ein 61-jähriger Radler auf die Straße und stieß gegen die linke Seite des Peugeot. Anschließend stürzte der Mann. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 1.500 Euro. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Gegen Kinderanhänger geprallt

Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagmittag ein Auffahrunfall in der Römerstraße in Kusterdingen-Wankheim. Gegen 13.15 Uhr wollte ein 42-jähriger Radfahrer mit einem Kinderanhänger samt Kleinkind den Kreuzungsbereich der Hauptstraße von der Römerstraße kommend überqueren. Hierbei musste der Mann verkehrsbedingt anhalten, was eine direkt hinter ihm fahrende 30 Jahre alte Seat-Fahrerin zu spät bemerkte und infolgedessen auf den Kinderanhänger auffuhr. Das dort mitfahrende dreijährige Mädchen wurde vor Ort notärztlich untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb das Kind glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. (gj)

Melchingen (ZAK): Innerorts überholt und mit Pkw kollidiert

Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Melchingen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor befuhr der 71-jährige Kradlenker mit seiner Suzuki gegen 16.30 Uhr innerorts die L385 in Richtung Talheim. An der Einmündung Auf den Höfen bog eine 74-jährige VW-Fahrerin zunächst auf die Landstraße in Richtung Talheim ab, um anschließend direkt wieder nach links in die Mittelhofstraße zu fahren. Genau zu diesem Zeitpunkt setzte der Zweiradfahrer zum Überholvorgang an, kollidierte hierbei mit dem linksabbiegenden VW und stürzte. Während die Pkw-Lenkerin unverletzt blieb, entstand an Motorrad und Pkw ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (gj)

Albstadt (ZAK): Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle beanstandet

Bei Tuningkontrollen haben die Spezialisten der Verkehrspolizei Balingen zusammen mit dem Polizeirevier Albstadt, einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei sowie einem Vertreter des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg am Donnerstagnachmittag ganz gezielt technisch veränderte Fahrzeuge unter die Lupe genommen. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr begutachteten die Beamten an der B 463 in Ebingen annähernd 60 Fahrzeuge, darunter auch Motorräder sowie deren Fahrer. In zehn Fällen waren die festgestellten Verstöße derart gravierend, dass dadurch die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. Zwei Autofahrern musste gar die Weiterfahrt untersagt werden. Ebenso viele Pkw-Lenker waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Gurt- bzw. Kindersicherungspflicht sowie allein 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Drei Autofahrer waren dabei so viel zu schnell unterwegs, dass sie einem Fahrverbot entgegensehen. In fünf Fällen erwartet die Betroffenen ein empfindliches Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro wegen des Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In ihren Fahrzeugen waren die Beamten auf eine nicht zulässige Dashcam-Nutzung gestoßen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Mast kollidiert. Der 35 Jahre alte Mann befuhr gegen 19.45 Uhr die L 449 von Winterlingen herkommend in Richtung Bitz. Eigenen Angaben zufolge beim Ausweichen einer querenden Katze kam er nach rechts von der Straße ab, wobei der VW Polo gegen einen Telefonmast stieß. Beim Aufprall lösten am Pkw die Airbags aus. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus kam. Allein der Blechschaden am Auto, das nicht mehr fahrtauglich war, dürfte sich auf 8.000 Euro belaufen. (mr)

