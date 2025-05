Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Pkw; Verkehrsunfallflucht; Verkehrsunfälle; Einbruch; Kinder angesprochen;

Reutlingen (RT): Diebstähle aus Pkw (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.05.2025/16.24 Uhr

Eine ganze Reihe von Diebstählen aus mutmaßlich meist unververschlossen geparkten Fahrzeugen im Reutlinger Stadtgebiet verzeichnet derzeit das Polizeirevier Reutlingen. So wurde von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 5.20 Uhr, aus einem in der Belfortstraße geparkten Audi neben einer von außen sichtbar in der Mittelkonsole abgelegten Geldbörse auch ein Laptop, Handy und eine Festplatte gestohlen. In der Nacht von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, wurden aus einem in der Moltkestraße unverschlossen geparkten VW neben einer Geldbörse mit diversen Debitkarten und persönlichen Dokumenten auch zwei Sonnenbrillen und Kopfhörer gestohlen. Derzeit ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Ende April in rund 15 Fällen bei denen es im gesamten Stadtgebiet zu Diebstählen kam, bei denen Fahrzeuge nach derzeitigen Erkenntnissen unverschlossen gewesen sein dürften. Alle Autos waren unbeschädigt.

Die Polizei appelliert aus gegebenem Anlass ausdrücklich an Fahrzeugbesitzer, ihre Autos nach dem Abstellen zu verschließen und den korrekten Verschluss auch zu überprüfen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Kriminellen von verschlossenen Fahrzeugen, in denen auch nichts offen abgelegt ist, ablassen. Abgesehen vom zeitlichen und finanziellen Aufwand, den eine Ersatzbeschaffung entwendeter Gegenstände oder Dokumente mit sich bringt, wird in der Regel alles was nicht im Fahrzeug fest verbaut ist, wie lose abgelegte Gegenstände oder gar Wertsachen auch von den Versicherungen nicht ersetzt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Metzingen (RT): Nach Verkehrsunfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag am Maienwaldknoten ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 68-Jähriger gegen 9.40 Uhr mit einem Fiat Panda die linke Spur der B28 von Reutlingen herkommend in Richtung B312/Stuttgart. Kurz vor der Überleitung zur B28 in Richtung Bad Urach befand sich ein anderes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen, das offenbar immer weiter auf die linke Spur geriet. Der 68-Jährige wich daraufhin nach links aus, prallte mit dem Fiat gegen die Leitplanke und kam in der Folge mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab. Im Bereich des Fahrbahnteilers kollidierte der Pkw mit dem dortigen Erdwall und kippte anschließend auf die rechte Seite. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte der 68-Jährige seinen Pkw verlassen. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt, die bis etwa 11.50 Uhr gesperrt werden musste. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen bzw. dunkelblauen kleineren Lieferwagen in der Größe eines Caddys gehandelt haben. Zwischen diesem und dem Fiat könnte es zu einem leichten Reifenkontakt gekommen sein. Anschließend setzte der kleinere Lieferwagen seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (rd)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 74 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Kohlplattengasse/ Ermsstraße erlitten. Der Radler befuhr gegen 6.50 Uhr die Kohlplattengasse in Richtung Bad Urach. An der Kreuzung mit der Ermsstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford Transit eines 60-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. (rd)

Metzingen (RT): Pedelec-Fahrer bei Sturz schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 72-Jähriger am Mittwochvormittag in eine Klinik gebracht worden. Der Mann war kurz vor 10.30 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Verbindungsweg im Gewann Säustall Richtung Reutlingen unterwegs, als dort eine 64-Jährige mit ihrem Hund spazieren ging. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang der freilaufende Hund bellend neben dem 72-Jährigen her, woraufhin dieser in den Grünstreifen stürzte und sich verletzte. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob an dem Pedelec möglicherweise technische Veränderungen vorgenommen worden waren. (gj)

Münsingen (RT): In Kellerraum eingebrochen

In einen leerstehenden Kellerraum am Schloßhof ist ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.45 Uhr, eingebrochen. Der Täter drang hierbei gewaltsam über eine Zugangstür in die Räumlichkeit ein. Entwendet werden konnte nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (gj)

Münsingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet und Unfall verursacht

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße ist eine Frau leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro. Kurz nach 9.15 Uhr wollte eine 63-Jährige mit ihrem Ford von der Gewerbestraße herkommend die Hauptstraße überqueren, um in die gegenüberliegende Einfahrt zu gelangen. Da sich zu diesem Zeitpunkt auf der Abbiegespur der Hauptstraße ein Lkw befand, der aufgrund der engen Verkehrssituation nicht in die Gewerbestraße abbiegen konnte, fuhr die 63-Jährige vor dem Lkw über die Kreuzung, in der Absicht, diesem so das anschließende Abbiegen zu ermöglichen. Hierbei kollidierte die Frau jedoch mit einem vorfahrtberechtigten, geradeaus die Hauptstraße in Richtung Auingen fahrenden VW, den ein 79-Jähriger lenkte. Infolge des Zusammenstoß zog sich dessen Beifahrerin leichte Verletzungen, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der total beschädigte VW musste abgeschleppt werden. (gj)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Kind nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Zwölfjährige war auf seinem Mountainbike gegen 17 Uhr auf der Jakobstraße in Richtung Sportheim unterwegs und geriet dabei aus noch unbekannter Ursache offenbar zu weit nach links. Daraufhin streifte er den entgegenkommenden Opel einer 43-Jährigen und stürzte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt in Summe circa 5.000 Euro. (mr)

Lenningen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin am Donnerstagmittag in Lenningen. Gegen 12.50 Uhr war der noch unbekannte Lenker eines polnischen Lkw auf der Kirchheimer Straße unterwegs und überholte auf Höhe von Gebäude Nr. 250 eine in gleiche Richtung fahrende 52-Jährige auf einem Pedelec. Der Laster-Fahrer scherte offenbar zu früh wieder ein, wobei der Sattelauflieger die Radlerin touchierte. Die Frau geriet dadurch ins Straucheln und stürzte. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Lkw hatte seine Fahrt fortgesetzt und konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Nürtingen / Wendlingen (ES): Kinder an Kindergärten angesprochen - zunächst Unbekannter identifiziert

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.05.2025 / 16.46 Uhr

Im Fall der angesprochenen Kinder bei einem Kinderhaus in der Mühlstraße in Nürtingen am Montagnachmittag liegen zwischenzeitlich weitere Erkenntnisse vor. Wie bereits berichtet hatte ein Mann über den Zaun hinweg Kontakt mit vier Kindergartenkindern aufgenommen und diesen gegenüber angekündigt, ihnen später Geld zu schenken. Durch die Maschen des rund 175 Zentimeter hohen Zauns hindurch berührte er die Kinder mit den Fingern an der Nase. Am Mittwoch, gegen 8.40 Uhr, wurde durch eine Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Neuburgstraße in Wendlingen dann ein Mann bemerkt, der dort offenbar mehrere Kinder angesprochen hatte. Der Personenbeschreibung zufolge dürfte es sich dabei um denselben Mann wie in Nürtingen gehandelt haben. Auch in diesem Fall entfernte er sich, nachdem er durch die Mitarbeiter angesprochen worden war. Zu einer Berührung der Kinder oder einer Aufforderung an diese war es nach dem aktuellen Kenntnisstand nicht gekommen. Auch wenn derzeit keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vorliegen, leiteten das Polizeirevier Nürtingen sowie der Polizeiposten Wendlingen umfangreiche Maßnahmen zu Identifizierung des Mannes ein. Am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, erkannte eine Zeugin in der Albstraße in Wendlingen dann einen Mann, der auf die veröffentlichte Personenbeschreibung zutraf, und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem geistig eingeschränkten 42-Jährigen um den Mann an den Kindergärten in Nürtingen und Wendlingen handeln dürfte. (mr)

Hechingen (ZAK): Jugendlicher nach Verkehrsunfall mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat ein 14 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Kaullastraße erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Jugendliche kurz nach acht Uhr einen abschüssigen Feldweg in Richtung Kaullastraße und bog anschließend offenbar ungebremst über den abgesenkten Bordstein hinweg nach links in die Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von linkskommenden Alfa Romeo eines 50-Jährigen. Der Junge wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. (rd)

