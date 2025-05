Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - Unterbringung beantragt

Reutlingen (ots)

Notzingen (ES):

Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.05.2025 / 22.48 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Verkehrsgeschehen, bei dem am Mittwochabend zwei 43 und 44 Jahre alte Fußgänger schwer verletzt wurden, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des versuchten Tötungsdelikts gegen den 60 Jahre alten Fahrer.

Wie bereits berichtet, hatte der Mann am Mittwochabend auf der Notzinger Straße im Ortsteil Wellingen einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er, mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand, die beiden Fußgänger auf dem Gehweg möglicherweise absichtlich angefahren haben. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zwischen dem Tatverdächtigen und den zwei verletzten Personen keinerlei Vorbeziehungen bestanden. Beide Fußgänger wurden mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, befinden sich aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr in Lebensgefahr. Im Rahmen der Flucht nach dem Verkehrsgeschehen wurden neben dem BMW des 60-Jährigen noch vier weitere Fahrzeuge teils erheblich beschädigt. Die entstandenen Sachschäden summieren sich auf rund 51.000 Euro. Die Notzinger Straße musste für die Unfallaufnahme und zur Spurensicherung sowie Reinigung der Fahrbahn bis etwa 1.45 Uhr gesperrt werden. Der Führerschein des Mannes und sein Wagen wurden beschlagnahmt.

Der 60-Jährige, der strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten ist, soll im Lauf des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt werden. Weil Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorliegen, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Unterbringung in der forensischen Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie beantragt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

