Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung an Pkw; Betrunkene Person

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Dettingen erlitten. Die Jugendliche war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Metzinger Straße unterwegs, als die Manschette ihres Fahrradsattels aus noch ungeklärten Gründen brach und sie infolgedessen zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzt vor Ort. (gj)

Münsingen (RT): Landesstraße nach Verkehrsunfall gesperrt

Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste die L 230 zwischen Magholsheim und Böttingen am Mittwochabend voll gesperrt werden. Gegen 18.15 Uhr war ein 34 Jahre alter Mann mit einem VW Passat mit Anhänger auf der Landesstraße in Richtung Böttingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet der Anhänger wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schwanken und dadurch auf die Gegenfahrspur. Im weiteren Verlauf kippte der Anhänger um und drehte den VW um die eigene Achse. Den Gesamtschaden am Anhänger samt Zugfahrzeug sowie an der in Mitleidenschaft gezogenen Leitplanke schätzt die Polizei auf circa 6.300 Euro. Die Unfallaufnahme war gegen 19.40 Uhr beendet. (mr)

Lichtenstein (RT): Mit Motorrad gegen Mauer geprallt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 19 Jahre alter Biker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf einem Parkplatz beim Schloss Lichtenstein erlitten. Der Mann befuhr gegen 18.20 Uhr mit einer Piaggio Aprilia den Parkplatz. Im Verlauf einer Rechtskurve beschleunigte das Zweirad in Richtung einer dortigen Gaststätte. Kurz vor einer Steinmauer versuchte der 19-Jährige offenbar noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend in der Breslauer Straße infolge einer Bremsung gestürzt. Der 19-Jährige befuhr kurz vor 19.30 Uhr mit einer KTM die Breslauer Straße in Fahrtrichtung Schorndorfer Straße. Dabei bemerkte er, wie sich ein Pkw von einem dortigen Parkplatz aufgrund eines geparktes Fahrzeugs in die Breslauer Straße tastete. Der Biker bremste ab, worauf das Vorderrad der KTM blockierte und der 19-Jährige zu Boden stürzte. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an der KTM wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchentwicklung aus Fahrzeug

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochvormittag zu einem qualmenden Fahrzeug in den Fasanenweg ausgerückt. Die Insassen des Opel Astra stellten gegen 8.40 Uhr während der Fahrt auf der Autobahn eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest, worauf sie von der Autobahn abfuhren, das Fahrzeug im Fasanenweg abstellten und den Notruf wählten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um das qualmende Fahrzeug, das offenbar infolge eines technischen Defekts zu rauchen begonnen hatte. Verletzt wurde niemand. Der Opel wurde abgeschleppt. Für die Dauer des Einsatzes musste der Fasanenweg bis kurz nach neun Uhr teilweise gesperrt werden. (rd)

Esslingen (ES): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit einem VW die Reutlinger Straße und übersah an der Kreuzung mit der Hindenburgstraße eine von rechts kommende, 60-jährige Radlerin. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision, wobei sich die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise einige hundert Euro. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Kollision zwischen Radfahrer und Transporter

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Transporter ist es am Mittwochnachmittag in Kusterdingen gekommen. Gegen 17.30 Uhr war ein 16-Jähriger mit einem Pedelec auf der Marktstraße ortseinwärts unterwegs und wollte nach links in die Friedrich-List-Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Mercedes Vito eines 22-Jährigen. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Jugendliche ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Sattelzug auf B27 umgekippt

Ein umgekippter Sattelzug hat am Donnerstagmorgen zu einer stundenlangen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Hechingen geführt. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 5.10 Uhr die Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Hechingen. Im Beginn des vierspurigen Ausbaus bremste der Fahrer eigenen Angaben zufolge aufgrund Wildwechsels ab und wich den Tieren aus. Die Sattelzugmaschine und der Auflieger gerieten daraufhin ins Schlingern und kippten zur rechten Seite. Während der Auflieger in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam, blieb die Sattelzugmaschine auf dem rechten Fahrstreifen. Der 37 Jahre alte Fahrer konnte sich mit Hilfe eines Ersthelfers aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Rettungskräften vor Ort war, ambulant versorgt. Unter anderem aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Das mit über zehn Tonnen Lebensmitteln beladene Gespann musste mit Hilfe eines Krans aufgerichtet werden und konnte anschließend weggefahren werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B27 in Richtung Hechingen bis etwa 11.50 Uhr voll gesperrt und der Verkehr in Ofterdingen abgeleitet sowie die Zufahrt auf die B27 in Bad Sebastiansweiler gesperrt werden. Hierzu war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. (rd)

Tübingen (TÜ): Zum Schlafen auf die Fahrbahn gelegt

Glimpflich ist die Wahl eines äußerst gefährlichen Schlafplatzes für einen Mann am frühen Donnerstagmorgen in Tübingen ausgegangen. Der 62-Jährige hatte sich gegen 2.15 Uhr auf die Fahrbahn der Eberhardstraße zum Schlafen hingelegt. Glücklicherweise bemerkte dies kurz darauf ein Passant, der umgehend die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei verständigte. Der stark alkoholisierte Mann kam zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus und wurde anschließend aufgrund seines psychischen Zustandes in einer Fachklinik untergebracht. (gj)

Schömberg (ZAK): Unfallflucht, keine Versicherung und keine Kennzeichen

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Mittwochnachmittag gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der Unfallflucht und weiteren Straftatbeständen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 16.45 Uhr ein 37-Jähriger in der Haldenstraße beim Ausparken mit einem Ford gegen einen Gartenzaun. Der Mann setzte im Anschluss, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf versuchten dann mehrere Personen den Schaden am Zaun notdürftig zu reparieren. Bei den Ermittlungen des Polizeireviers Balingen stellte sich zudem heraus, dass zum Zeitpunkt des Unfalls für den Ford weder eine Versicherung bestand, noch waren an diesem Kennzeichen angebracht. Die Verantwortlichen sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (gj) Balingen (ZAK): Mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Eine Seniorin ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Krankenfahrstuhl kurz nach 13 Uhr in der Filserstraße unterwegs und wollte auf den Gehweg auffahren. Dabei geriet ein Rad offenbar in ein Loch neben der Fahrbahn, worauf der Krankenfahrstuhl umkippte. Die Seniorin wurde aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An der Mobilitätshilfe war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall in Onstmettingen verletzt

Ein Kind ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Onstmettingen verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr befuhr eine 36-jährige Audi-Lenkerin den Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße und wollte nach links in eine Parkbucht einfahren. Zeitgleich beabsichtigte ein Neunjähriger auf einem Mountainbike, den Audi noch links zu passieren. Die Autofahrerin bemerkte den offenbar schnell von hinten kommenden Jungen und bremste ab. Dennoch touchierte der Pkw den Radler, der dadurch zu Fall kam. Das Kind stieß dabei noch gegen einen geparkten Peugeot und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Nach einer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst konnte der Neunjährige seiner Mutter übergeben werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell