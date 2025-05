BPOL-HH: 51 Zugfahrten ohne Fahrschein: 27-Jähriger der U-Haftanstalt zugeführt-Festnahme durch Bundespolizei im Bahnhof Hamburg-Harburg

Hamburg (ots) - Aufgrund diverser Versammlungslagen bzw. Demonstrationen am 1. Mai im Hamburger Stadtgebiet waren Beeinträchtigungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Hamburg innerhalb der Bahnhöfe, in Zügen und an den Gleisanlagen nicht auszuschließen. Die Bundespolizei hatte sich personell ...

mehr