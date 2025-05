BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizeiinspektion Hamburg am 1. Mai im bahnpolizeilichen Bereich

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Aufgrund diverser Versammlungslagen bzw. Demonstrationen am 1. Mai im Hamburger Stadtgebiet waren Beeinträchtigungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Hamburg innerhalb der Bahnhöfe, in Zügen und an den Gleisanlagen nicht auszuschließen. Die Bundespolizei hatte sich personell auf diese Situation eingestellt.

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 01.05.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 300 Einsatzkräften der Bundespolizei insbesondere zur An- und Abreiseüberwachung an diversen Bahnhöfen eingesetzt.

"Insgesamt verlief der Einsatz störungsfrei; das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei ging wiederholt vollends auf." Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut."

