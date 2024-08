Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 - Person auf Seitenstreifen von Lkw erfasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0744

Gestern (12.8.) am späten Nachmittag ereignete sich auf der A2 in Richtung Hannover ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person von einem Lkw erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-jähriger Mann aus Kamen gegen 17.30 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Mengede und Nordost bemerkte er an einem vor ihm fahrenden Auto einen losen Auspuff. Er machte auf sich aufmerksam und beide Fahrzeuge hielten auf dem Seitenstreifen an. Ein 35-jähriger Mann, ebenfalls aus Kamen, stieg vom Rücksitz aus und ging auf dem Standstreifen zur Fahrertür des Autos mit dem losen Auspuff. Dabei wurde er von einem nachfolgenden Lkw erfasst, der aus bislang ungeklärter Ursache an dieser Stelle nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Durch den Aufprall wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Der Lkw des 26-Jährigen aus Dortmund kollidierte zudem mit dem Pkw des 47-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Um 19.45 Uhr war der Einsatz beendet.

