Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgänger angefahren - Unterbringungsbefehl in Vollzug

Reutlingen (ots)

Notzingen (ES):

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 14.05.2025 / 22.48 Uhr und 15.05.2025 / 16.16 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Der 60-Jährige, der wie bereits berichtet am Mittwochabend (14.05.2025) in der Notzinger Straße im Ortsteil Wellingen mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand zwei Fußgänger möglicherweise absichtlich angefahren haben soll, befindet sich zwischenzeitlich in einer forensischen Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie.

Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell