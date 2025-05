Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrug; Verkehrsunfälle; Verteilerkasten in Brand geraten; Einbrüche in Firmen;

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Betrug durch Schockanruf (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Dettingen ist am Donnerstag von dreisten Telefonbetrügern um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht worden. Die Frau erhielt am Nachmittag einen Telefonanruf, im dem sich der Anrufer als Polizeibeamter vorstellte und vorgab, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung der angeblichen Untersuchungshaft forderte der selbsternannte Polizist eine hohe Kaution. Das Telefongespräch wurde auch an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergegeben. Die in Sorge versetzte Frau schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab gegen 16 Uhr an ihrer Wohnanschrift einer Komplizin der Anrufer einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Später flog der Betrug auf. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag im Wohngebiet im Bereich des Freibads bzw. der dortigen Sportanlagen in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Baltmannsweiler (ES): Von rollendem Fahrzeug erfasst

Ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt wurde ein 46 Jahre alter Zusteller am Freitagvormittag in der Zinkstraße. Der Mann hatte gegen 11.30 Uhr seinen VW Transporter in einer abschüssigen Einfahrt einer Firma geparkt und war ausgestiegen. Offenbar hatte er das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert, weshalb der Wagen mit offenstehender Fahrertüre zurück zu rollen begann. Der 46-Jährige versuchte noch auszuweichen, wurde aber trotzdem von der offenen Fahrertüre erfasst und mitgerissen. Nachfolgend rollte der VW quer über die Zinkstraße und prallte dort gegen eine Hauswand, an der er zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Sachschäden am Zustellfahrzeug und an der Fassade werden auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Wannweil (RT): E-Scooter vs. Pedelec

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Ecke Schillerstraße / Echazstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lenker eines E-Scooters und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Ein 13-Jähriger befuhr kurz nach 16 Uhr mit dem E-Scooter die Schillerstraße in Richtung Hauptstraße und bog an der Einmündung zur Echazstraße offenbar in einem zu engen Bogen nach links in diese ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radler im Alter von 42 Jahren. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Beide Beteiligte erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der gestürzte Radler wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Mössingen-Öschingen (TÜ): Vorfahrt von Pedelec-Fahrerin missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Reutlinger Straße in Öschingen ist eine Radlerin verletzt worden. Die 50-Jährige befuhr kurz vor sieben Uhr mit ihrem Pedelec die Reutlinger Straße in Richtung Mössingen. An der Einmündung der Keltergasse in die Reutlinger Straße übersah eine 26-Jährige mit ihrem Ford Focus die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen, woraufhin diese zu Fall kam. Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Rad und am Pkw beträgt rund 1.500 Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Brennender Verteilerkasten

Ein brennender Elektroverteilerkasten in einem Uni-Gebäude hat am Freitagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Geschwister-Scholl-Platz geführt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung im Keller fest und löschten den Brand des aus ungeklärter Ursache in Brand geratenen Verteilerschrankes ab. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Wehrleuten zum Einsatzort geeilt. (gj)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Westbahnhofstraße sind die beiden beteiligten Pkw so schwer beschädigt worden, dass sie im Anschluss abgeschleppt werden mussten. Kurz vor 8.30 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit einem BMW die Hegelstraße und bog im weiteren Verlauf in die Westbahnhofstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 74-jährigen Toyota-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag verletzt worden. Kurz nach 12.30 Uhr war ein Elfjähriger mit seinem Mountainbike auf der Stettenstraße unterwegs und übersah offenbar einen am rechten Straßenrand geparkten Ford Transit. Der Junge kollidierte mit dem Heck des Transporters und stürzte. Beim Unfall erlitt der Elfjährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Burladingen-Killer (ZAK): Bei Sturz verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Freitagmittag in Burladingen-Killer gekommen. Kurz nach 13 Uhr war ein 46 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Suzuki auf der Bundesstraße in Richtung Burladingen unterwegs und bemerkte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender, 50-jähriger Biker vor einer Rot zeigenden Fußgängerampel mit seiner Harley-Davidson angehalten hatte. Der 46-Jährige versuchte noch auszuweichen, wobei sich die Motorräder dennoch streiften. Die beiden Männer kamen daraufhin zu Fall. Während der 46-Jährige unverletzt blieb zog sich der 50-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Motorrädern beträgt etwa 5.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): In Bäckergeschäft eingebrochen

In eine Bäckerei in der Bahnhofstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter drang in der Zeit zwischen 23 Uhr und etwa neun Uhr gewaltsam über eine Zugangstür in die Geschäftsräumlichkeiten ein. Dort wurden mehrere Zimmer auf der Suche nach Stehlenswertem durchsucht. Ob der Kriminelle etwas erbeutet hat, steht bislang noch nicht fest. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße Am Bangraben im Stadtteil Ostdorf ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle gegen 2.40 Uhr gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zum Gebäude verschafft haben, in dem er in der Folge eine weitere Türe aufhebelte. Dabei löste er offenbar die Alarmanlage aus, woraufhin er sich, soweit bislang bekannt ist, ohne Beute aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dotternhausen / Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen und Transporter gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Pedelecs hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Freitag in eine Firma in der Straße Im Hofstätt in Dotternhausen eingebrochen sind. Zwischen 23.30 Uhr und fünf Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Tor Zugang zum Inneren des Unternehmens und entwendeten daraus mehrere Pedelecs im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die genaue Anzahl der gestohlenen Räder ist noch nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum wurde in der Balinger Max-Planck-Straße ein Peugeot Boxer gestohlen, an dem die amtlichen Kennzeichen BL-LP24 angebracht waren. Möglicherweise wurde dieses Fahrzeug zum Abtransport der Fahrräder benutzt. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in Dotternhausen oder im Bereich der Max-Planck-Straße in Balingen-Frommern gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (rd)

