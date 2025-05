Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft (Nürtingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 37-Jährigen, der sich nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend (14.05.2025) in der Wörthstraße zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet.

Zwei Frauen im Alter von 35 und 68 Jahren sowie zwei 37 und 55 Jahre alte Männer hielten sich am Mittwochabend in den Wörth-Gärten auf. Als gegen 18.45 Uhr ein 37-jähriger, ihnen flüchtig bekannter Mann zu der Gruppe stieß, kam es im Lauf der Unterhaltung mit diesem zu einem Streit. In dessen Verlauf soll der hinzugekommene und alkoholisierte 37-Jährige die Gruppe beleidigt haben. Außerdem versuchte er offenbar, mit einer Flasche nach der 35-Jährigen zu schlagen. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 55-Jährigen und dem 37-Jährigen.Der Jüngere soll dabei ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten und die 35-Jährige damit bedroht haben. Zudem soll er versucht haben, sie damit zu verletzten. Auch mit einem Holzbrett soll der Beschuldigte in Richtung des 55-Jährigen geschlagen haben. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Der 37-Jährige, der zunächst geflüchtet war, konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung im Bereich des Zementwerks vorläufig festgenommen werden. Ein bei ihm befindliches Klappmesser wurde sichergestellt. Er wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er im Zuge der erforderlichen Maßnahmen einem Polizeibeamten ins Gesicht spuckte. Der aggressive 37-Jährige musste daraufhin zu Boden und in eine Gewahrsamszelle gebracht werden.

Der unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten bereits polizeibekannte Beschuldigte wurde am Donnerstagnachmittag (15.05.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der syrische Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

