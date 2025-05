Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverltzungsdelikte, mehrere Verkersunfälle mit Zeugenaufrufen, Brand in Wertstoffhof, Einbruch, vor Kontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots)

Zufallsfunde nach Unfall mit E-Scooter

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 18-Jähriger entgegen, nachdem bei ihm augenscheinlich Betäubungsmittel und ein waffenrechtlich verbotenes Messer aufgefunden werden konnten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam der E-Scooter-Lenker gegen 0.30 Uhr aufgrund von Schotter beim Willy-Brandt-Platz ins Schleudern. Um einen Sturz zu verhindern, sprang er von dem gemieteten E-Scooter ab und erlitt hierbei eine Verletzung am Knöchel. An dem E-Scooter entstand beim derzeitigen Sachstand kein Schaden. Nach einer Versorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte der 18-Jährige die Mitnahme in eine Klinik ab. Im Anschluss an die Unfallaufnahme, im Rahmen derer bei dem 18-Jährigen sowohl ein Springmesser als auch ein Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden werden konnten, wurde an seiner Wohnanschrift nach weiteren verbotenen Gegenständen durchsucht. Hier konnten weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ein Drogenvortest bei dem 18 Jahre alte Mann verlief jedoch negativ. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.

Riederich (RT): Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 30-jähriger VW-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten. Gegen 16.25 Uhr befuhr der 30-jährige VW-Lenker die L 374 von Riederich kommend in Richtung Mittelstadt. Auf Höhe des Einmündungsbereichs der Zufahrt zur B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen wollte der 30-Jährige nach links abbiegen, blinkte und bremste hierbei bis zum Stillstand ab. Ein dahinterfahrender 45-jährige Renault-Lenker übersah den vor ihm abbremsenden VW-Lenker und fuhr ungebremst auf den Pkw auf. Bei dem Aufprall verletzte sich der 30-jährige VW-Lenker leicht und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung beim Nürtinger Maientag

Zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten ist es am späten Samstagabend im Umfeld des Nürtinger Maientags auf dem dortigen Festplatz gekommen. Gegen 22.50 Uhr gerieten aus noch zu klärender Ursache zwei Gruppierungen miteinander in Streit. Hierbei warfen sowohl eine 25 Jahre alte Frau als auch ihr 19-jähriger Freund jeweils einen Bierkrug in Richtung eines 17-Jährigen. Der 19-Jährige traf den 17-Jährigen hierbei mit dem Bierkrug im Bereich des Gesäßes während der Wurf der 25-Jährigen zunächst ohne weitere Folgen blieb. Im weiteren Verlauf schlug sie dem 17-Jährigen jedoch mit der Faust ins Gesicht wodurch er leichte Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt. Die drei gleichaltrigen Begleiter des 17-Jährigen mischten sich nun in die körperliche Auseinandersetzung ein, wobei die jeweiligen Beteiligungen noch entsprechenden Ermittlungen bedürfen. Die 25-jährige Frau erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung augenscheinlich mehrere Schürfwunden, Verletzungen an den Fingern und mehrere Frakturen am linken Bein. Aufgrund der teils erheblichen Alkoholisierung der Beteiligten war es bislang nicht möglich, den Sachverhalt näher zu klären. Die 25-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen vor Ort medizinisch erstversorgt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung aufgenommen.

Nürtingen (ES): Frontalzusammenstoß (Zeugenaufruf)

Am Samstagmittag ist es auf der B 297 zwischen Reudern und Kirchheim zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Eine 23 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 13.10 Uhr die B 297 von Kirchheim kommend in Richtung Reudern. Im Bereich einer Rechtskurve kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Opel Corsa, welcher von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollisionswucht wurden die beiden Fahrzeuglenker jeweils leicht verletzt und kamen mit dem angeforderten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik. Beide Unfallfahrzeuge waren zudem dermaßen stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Sachschaden an dem Opel auf etwa 7.000 Euro geschätzt wird, dürfte bei dem Mercedes CLA mit etwa 25.000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Die B 297 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0711 / 3990-330 zu melden.

Kirchheim unter Teck (ES): Mann bedroht und angegriffen

Wegen des Verdachts der Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim unter Teck gegen mehrere bislang unbekannte Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Dettinger Straße einen 39-jährigen Mann angegangen haben. Ein 16 bis 20 Jahre alter Beschuldigter urinierte offensichtlich gegen den ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuganhänger des 39 Jahre alten Geschädigten. Als dieser den jungen Mann und dessen Begleiter durch einen Zaun hindurch daraufhin ansprach, reagierte der Beschuldigte zunächst verbal aggressiv, zog dann ein Messer und bedrohte den 39-Jährigen damit aus mehreren Metern Entfernung. Durch die Begleiter des Mannes wurden zudem noch mehrere gefüllte Getränkedosen in Richtung des 39-Jährigen geworfen, wobei dieser jedoch unverletzt blieb. Als der Geschädigte daraufhin über Notruf die Polizei verständigte, flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Innenstadt. Hier konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen eine achtköpfige Personengruppe junger Männer im Alter von 16 bis 21 Jahre einer Kontrolle unterzogen werden. Ob zumindest einige der Personengruppe als Tatverdächtige in Betracht kommen, bedarf weiterer Ermittlungen. Zum Haupttäter mit dem Messer ist lediglich noch bekannt, dass dieser 170 bis 175cm groß sein soll und schwarze und seitlich gegelte Haare hatte. Er soll zudem eine helle Jeans und eine dunkle Daunenjacke getragen haben.

Neckartailfingen (ES): Brand in Wertstoffhof

Zu einem Brand in einem Wertstoffhof in der Neckarstraße in Neckartailfingen ist am Samstagabend ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Gegen 22 Uhr gingen sowohl bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Esslingen als auch beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Notrufe hinsichtlich Flammen und schwarzem Rauch, ausgehend vom Gelände des Wertstoffhofs, ein. Erste eintreffende Fahrzeuge der Rettungskräfte konnten an der Örtlichkeit einen Berg aus Bauschutt und Schrott im Vollbrand feststellen Die Feuerwehr, welche mit 15 Fahrzeugen und 98 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zur Unterstützung der Feuerwehr war das Technische Hilfswerk mit drei Fahrzeugen, unter anderem auch einem Bagger, und sieben Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen waren auch Drohnen der Feuerwehr im Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es jedoch keine zu beklagen. Der Sachschaden wird beim derzeitigen Sachstand auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Während der Brandbekämpfung kam es teilweise zu erheblichen Rauchentwicklungen, weswegen über die Rettungsleitstelle eine Warnung über die NINA-Warnapp veranlasst wurde. Messungen der Feuerwehr ergaben jedoch, dass keine gesundheitsschädlichen Gefahrstoffe freigesetzt wurden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Filderstadt (ES): Einbruch in Schützenhaus

Das Schützenhaus im Filderstädter Ortsteil Plattenhart in der Straße Wolfsklinge ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter beschädigte zunächst eine Stahlgittertür im Außenbereich, welche durch die Gewalteinwirkung aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Im Anschluss wurde eine Holzeingangstür gewaltsam aufgedrückt, wodurch der Täter in die Räumlichkeiten der Gaststätte gelangte. Da der Täter beim Betreten des Gastraums einen Alarm auslöste, flüchtete er augenscheinlich in der Folge, ohne Diebesgut erbeutet zu haben. Der entstandene Sachschaden an den beiden Türen beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ammerbuch (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem wirtschaftlichen Totalschaden ist es am Samstagmorgen bei einem Fahrzeugbrand im Bereich der Straße Am Riedberg gekommen. Gegen 6.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen brennenden PKW Citroen auf dem dortigen Parkplatz. Der 13 Jahre alte PKW stand auf dem Parkplatz zwischen Unterjesingen und Pfäffingen im Vollbrand. Durch die Feuerwehr Ammerbuch, die mit zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ursache für den Brand dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Personen wurden durch den Brand keine verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 3.000 Euro beziffert.

Albstadt (ZAK): Bei Motorradunfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Eine schwerverletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der B 463 ereignet hat. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer die B 463 von Albstadt in Richtung Winterlingen. Auf Höhe des Klärwerks Albstadt setzte der Kraftradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden bislang unbekannten Pkws an. Vor diesem Pkw befuhr eine 43-Jährige mit ihrem VW Arteon, welche ihre Geschwindigkeit verringerte, um in einen Feldweg abbiegen zu können. Dies erkannte der 52-Jährige auf seiner Harley-Davidson vermutlich zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei rutschte ihm das Vorderrad seines Motorrads weg, woraufhin es im weiteren Verlauf über 50 Meter auf dem Asphalt entlang rutschte und hiernach mit dem Heck des VW kollidierte. Der 52-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch verschiedene Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, telefonisch unter der Rufnummer 07433 / 26463-0 Kontakt zum Polizeirevier Balingen aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für den bislang noch unbekannten Fahrer des zunächst durch den Motorradfahrer überholten Pkw.

Haigerloch (ZAK): Reifen verloren (Zeugenaufruf)

Ein verlorener Reifen hat am Samstagmittag einen Polizeieinsatz bei Haigerlochnach sich gezogen. Zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr hatte der 66-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot Boxer die L 410 von Rangendingen in Fahrtrichtung Haigerloch befahren. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Haigerloch-Hart kam dem 66-Jährigen eine Fahrzeugkolonne mit mehreren Fahrzeugen entgegen. Eines dieser Fahrzeuge hatte augenscheinlich ein Rad verloren, welches in der Folge gegen den Peugeot prallte. Das Rad war vermutlich Teil der mitgeführten Ladung eines der entgegenkommenden Fahrzeuge und nicht fest an einem Fahrzeug montiert. Da die Polizei erst mit einiger Verspätung am frühen Nachmittag in Kenntnis gesetzt wurde, ist der genaue Zeitpunkt des Vorfalls nicht mehr nachvollziehbar. Am Peugeot ist ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug, welches das Rad verloren hat, konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und vor allem zu dem entsprechenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471 / 9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.

Balingen (ZAK): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Das Polizeirevier Balingen ermittelt derzeit gegen einen bislang noch unbekannten Fahrer eines Kleinkraftrads, welcher am Samstagabend vor einer Streifenbesatzung geflüchtet ist. Polizeibeamten des Polizeireviers Balingen fiel am Samstag gegen 22 Uhr im Ortsteil Weilstetten in der Unteren Dorfstraße ein unbeleuchtetes Kleinkraftrad auf, welches augenscheinlich mit zwei jungen männlichen Personen besetzt war. Das Kleinkraftrad fuhr unbeleuchtet über die Rottweiler Straße ins Industriegebiet Rote Länder. Im Bereich der Straße Egert sollte es einer Kontrolle unterzogen werden, wobei jedoch sämtliche polizeiliche Anhaltezeichen missachtet wurden. Der Fahrer des Kleinkraftrads ging über einen Radweg in die Rottweiler Straße und danach weiter in Richtung Tieringer Straße flüchtig. Hierbei fuhr er in der Spitze Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h. Beim Befahren der Tieringer Straße kam es zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem kreuzenden PKW. Das Kleinkraftrad flüchtete weiter und behinderte in der Rohrackerstraße zwei fahrende PKWs. In der Folge fuhr der Flüchtige in der Seestraße an einem Verkehrsteiler links vorbei und somit auf der Gegenfahrbahn, wobei er einen entgegenkommenden PKW gefährdete. Im Bereich der Alten Balinger Straße brach letztlich der Sichtkontakt zwischen der verfolgenden Streifenwagenbesatzung und dem flüchtigen Kleinkraftrad ab. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten weder das Kleinkraftrad noch der Fahrer oder sein Sozius ausfindig gemacht werden. Eine mehrmalige Überprüfung der Wohnanschrift des Halters des Kleinkraftrads verlief ebenfalls negativ. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer bzw. zu dessen Fahrweise machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433 / 264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

