POL-RT: Auseinandersetzung mit Messer - Tatverdächtiger in Haft (Kirchheim)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einer Auseinandersetzung am Samstagmittag (17.05.2025) in der Schlachthausstraße ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 23-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, einen Bekannten mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 12.20 Uhr zwischen dem 23-Jährigen und einem 28 Jahre alten Bekannten auf offener Straße zunächst zu einem Streitgespräch. Nachdem sich der 23-Jährige für einige Minuten entfernt hatte, soll er den 28-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen und damit verletzt haben. Als ein Zeuge verbal eingriff und ankündigte, die Polizei zu verständigen, ließ der 23-Jährige das Messer fallen und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim noch in der Nähe angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde beschlagnahmt. Der schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene am Sonntag (18.05.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der beschuldigte syrische Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Motiv der Tat, das nach derzeitigem Kenntnisstand in vorangegangenen privaten Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern zu suchen sein dürfte, dauern an.

