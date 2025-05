Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Sielmingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei 35 und 37 Jahre alte Männer. Beide Beschuldigte sind polizeibekannt und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Verlauf kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergab sich zunächst der Verdacht, dass der 37-Jährige aus seiner Wohnung heraus einen schwunghaften Handel mit Heroin betreiben soll. Im Laufe dieser Ermittlungen stießen die Fahnder zudem auf den 35-Jährigen, dem zur Last gelegt wird, den Älteren mit den Betäubungsmitteln beliefert zu haben. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer und ein Haftbefehl gegen 37-Jährigen erwirkt werden konnten, durchsuchten die Ermittler am vergangenen Donnerstag, 15.05.2025, die Wohnungen der Männer. Dabei fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten bei dem Jüngeren knapp elf Gramm Heroin, das er mitgeführt hatte. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Die beschuldigten afghanischen Staatsangehörigen wurden noch am Donnerstagmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft nun auch gegen den 35-Jährigen beantragten Haftbefehl und setzte beide Haftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell