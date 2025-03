POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Piesport (ots) - Am 07.03.2025, gg. 02:44 Uhr wird die Polizei über einen Brand eines Wohnhauses in der Ortslage Piesport in Kenntnis gesetzt. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr kann ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus nicht verhindert werden. Der Löscheinsatz der Feuerwehr dauert zurzeit noch an. Nach derzeitigem Stand ist bei dem Brand niemand verletzt worden, genaueres zur ...

