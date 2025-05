Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauch aus Müllwagen; Exhibitionist gefasst; Jugendliche angegriffen;

Reutlingen (ots)

Fußgänger erfasst (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag an der Einmündung Rommelsbacher Straße / B 464 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Ein 58-Jähriger war mit seinem Feuerwehrfahrzeug Lkw-MAN gegen 12.30 Uhr mit Sondersignal und Martinshorn zu einem Einsatz auf der Rommelsbacher Straße stadtauswärts unterwegs und durchfuhr dazu die von den Fahrzeugen gebildete Rettungsgasse. Nach der Einmündung zur Bundesstraße kam es zur Kollision mit einem 39 Jahre alten Fußgänger, der die dortige Fußgängerfurt überquerte. Dabei wurde der Fußgänger lebensgefährlich verletzt und nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallspezialisten der Verkehrspolizei Tübingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Zeugen, insbesondere Fahrer, die in der Rettungsgasse gestanden haben und den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-1400 zu melden. (cw)

Reutlingen (RT): Rauch aus Müllfahrzeug

Rauch aus einem Müllwagen hat am Montagvormittag in der Adolf-Damaschke-Straße für Aufregung gesorgt. Kurz nach 10.30 Uhr was nach einem Pressvorgang Qualm aus dem Ladebereich des Müllwagens ausgetreten. Dieser war bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits wieder abgeklungen. Das Müllfahrzeug wurde daraufhin auf einem Betriebsgelände entleert und der Inhalt von der Feuerwehr überprüft. Dabei konnte keine Hitzeentwicklung mehr festgestellt werden. Sachschaden war nicht entstanden. (rd)

Oberboihingen (ES): Exhibitionist aufgetreten

Gegen einen 26-Jährigen, der sich am Montagvormittag im Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Nürtinger Straße aufgehalten hat und sich vor einer Frau entblößt haben soll, ermittelt der Polizeiposten Wendlingen. Der Mann konnte nach der Alarmierung noch am Tatort angetroffen und werden und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Plochingen (ES): Unfall auf L1201

Sachschaden in Höhe von etwa 95.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L1201 entstanden. Eine 73-Jährige befuhr gegen 11.10 Uhr mit einem Audi Q5 die Landesstraße von der Deponie herkommend in Richtung Stumpenhof. Im Bereich eines Parkplatzes setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Lasters samt Anhänger an, dessen 57 Jahre alter Fahrer den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge bereits stark abgebremst und den Blinker seines Gespanns nach links gesetzt hatte, um auf den Parkplatz aufzufahren. Infolge der anschließenden Kollision drehte sich der Audi und schleuderte in den Grünstreifen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben beide Beteiligte unverletzt. Die 73-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaugender Betriebsmittel mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis zum Abschluss der Reinigungsabreiten bis etwa 13.20 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Joggerin verletzt (Zeugenaufruf)

Mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber, Polizeihundeführern und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz hat die Polizei nach einem Unbekannten gefahndet, der am Montagmittag eine Jugendliche verletzt hat. Die 17-Jährige war gegen 14 Uhr zum Joggen auf einem Feldweg beim Bodelshauser Industriegebiet West unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Unvermittelt soll der Mann sie mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt haben, bevor er durch ein größeres Gebüsch in Richtung Industriegebiet flüchtete. Unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Jugendliche wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ihrer oberflächlichen Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wird als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und sprach akzentfreies Deutsch. Seine Stimme soll tief und leicht krächzend oder heiser geklungen haben. Er war mit einer schwarzen langen Hose, einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Sneakers bekleidet. Zudem soll er eine schwarze Basecap und eine Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern getragen haben. Der Polizeiposten Bodelshausen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07471/9301910 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall beim Abbiegen umgekippt

Vier Verletzte, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Tübingen. Kurz nach 9.30 Uhr war ein 54 Jahre alter Mann mit einem Ford Transit auf der Schnarrenbergstraße bergaufwärts unterwegs und wollte nach links in die Hoppe-Seyler-Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und stadteinwärts fahrenden Mercedes GLC einer 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der Transporter ins Schleudern, fuhr auf einen Bordstein und kippte danach auf die linke Seite um. Der 54-Jährige sowie zwei weitere Personen im Ford Transit konnten das Fahrzeug eigenständig über die Kofferraumtür verlassen. Sie wurden wie die Mercedes-Lenkerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Alle vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

