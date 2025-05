Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln

Steinbergen - Zwei Heckenbrände am Wochenende

Rinteln / Steinbergen (ots)

(loy) Am Wochenende zeigte sich bei zwei Gelegenheiten die derzeit witterungsbedingt erhöhte Brandgefahr im Vegetationsbereich. Am Samstag, gegen 11:50 Uhr, wurde über Notruf eine brennende Thujahecke im Rubensweg der Rintelner Nordstadt gemeldet. Hier hatte ein Anwohner versucht, störendes Unkraut in seiner Einfahrt mittels eines Gasbrenners zu beseitigen. Während der Arbeiten geriet unbeabsichtigt eine angrenzende Hecke in Brand, die auf einer Länge von ca. fünf Metern vollständig zerstört wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand durch den Verursacher bereits mit dem Gartenschlauch gelöscht worden, sodass die Feuerwehr lediglich leichte Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle auf verbliebene Glutnester durchführen musste.

In diesem Zusammenhang wird dringend darauf hingewiesen, dass Arbeiten mit offenem Feuer im Vegetationsbereich derzeit eine stark erhöhte Gefahr einer unkontrollierten Brandentwicklung innewohnt.

Ein weiterer Brand, allerdings mit derzeit unbekannter Ursache, wurde am frühen Sonntagmorgen um 0:25 Uhr gemeldet. Ein Anwohner der Bachstraße in Steinbergen hatte aus seiner Wohnung heraus Brandgeruch wahrgenommen und beim Blick in den Garten ein Feuer in einer Hecke entdeckt. Hier war ein Teil der ca. sieben Meter hohen Thujapflanzen in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Steinbergen gelöscht, es kam zu keinen Personenschäden.

Da keine Zündquelle im Garten erkennbar war, wurden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Personen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 05751/9646-0 bei der Polizei zu melden.

