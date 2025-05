Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Diebstähle auf dem Friedhof

Rinteln (ots)

(loy) In der Zeit vom 07.05.25 bis zum 10.05.25 kam es auf dem Seetorfriedhof zu zwei Diebstählen von Grablaternen. In beiden Fällen wurden fest auf Grabstätten montierte Laternen beschädigt und ganz oder in Teilen durch Unbekannte entwendet. Die metallenen Laternen zur Aufnahme von Kerzen sind dabei scheinbar zielgerichtet angegangen worden, weitere Schäden an Grabschmuck sind bislang nicht bekannt.

Es wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter eingeleitet. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 05751/9646-0 bei der Polizei zu melden.

