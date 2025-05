Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - PKW zweimal beschädigt

Rinteln (ots)

(loy) In der Rintelner Altstadt kam es zu zwei separaten Fällen von Sachbeschädigung am selben Pkw. Der Kleinwagen eines Rintelners stand auf dessen Privatgrund in der Ritterstraße geparkt, als durch Unbekannte die Glaseinsätze der Außenspiegel beschädigt wurden. Die Taten ereigneten sich jeweils an den ersten Maiwochenenden zu bislang unbekannten Zeiten.

Auf Grund des Schadensbildes ist ein Verkehrsunfall als Ursache der Schäden ausgeschlossen, sodass hier von einer mutwilligen Beschädigung ausgegangen wird.

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 05751/9646-0 bei der Polizei zu melden.

