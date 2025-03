Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Bislang unbekannte Täter wollten in der Nacht vom 19.03.2025 auf den 20.03.2025 die Abwesenheit des Bewohners einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wermeierfeld in 31162 Bad Salzdetfurth ausnutzen, um in dieses einzubrechen.

Zutritt in die Wohnung des Mehrfamilienhaus wollte/n sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen des rückwärtig gelegenen Schlafzimmerfensters verschaffen. Allerdings blieb es nur beim Versuch und das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

