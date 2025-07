Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Weil er eigenen Angaben zufolge von seinem Handy abgelenkt war, hat am späten Mittwochabend ein 22-jähriger Pkw-Lenker auf der L 277 zwischen Gutenstein und Laiz einen Verkehrsunfall verursacht. Möglicherweise dürfte aber auch seine erhebliche Alkoholisierung mitursächlich dafür gewesen sein, dass er mit seinem Dacia kurz vor 23 von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinabfuhr und sich mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlug. Hierdurch verletzte sich der 22-Jährige leicht und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines Atemalkoholergebnisses von rund 1,7 Promille musste sich der Unfallfahrer dort auch eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt nun entsprechend zur Anzeige. Der Dacia wurde abgeschleppt.

Krauchenwies

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw hat ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B 311 zwischen Göggingen und Krauchenwies gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte die 69-jährige Lenkerin eines Opel gegen 9.45 Uhr von Göggingen kommend nach links in den Gemeindeverbindungsweg nach Ablach abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden und bevorrechtigten VW eines 51-Jährigen. Durch die folgende Kollision verletzten sich die beiden Beteiligten leicht und wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw, an denen ein Gesamtsachschaden von rund 18.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Zur Aufnahme von Betriebsstoffen und zur Reinigung der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die B 311 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Krauchenwies

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Offenbar noch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war ein 22-Jähriger, der von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei am Mittwochvormittag in Krauchenwies als Fahrer eines Motorrads kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, ist der Mann zwar im Besitz eines Führerscheins, jedoch gerade erst dabei, die zum Führen von Motorrädern erforderliche Fahrerlaubnisklasse zu erwerben. Ob ihm dies nun so schnell gelingt, scheint fraglich, da der 22-Jährige jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und auch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde darüber informiert wird.

Bad Saulgau

Nach Fahrradsturz verletzt

Schwerere Verletzungen an der Hand hat sich ein 66-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Paradiesstraße zugezogen. Der Mann fuhr von der Paradiesstraße in Richtung Wuhrweg und touchierte im Bereich der Ampelanlage mutmaßlich aus Unachtsamkeit den Randstein. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich dabei. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

