Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 20.05.2025 um 20:10 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes in der Neusatzstraße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrer konnten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Neustadter einer Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den 32-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

