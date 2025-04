POL-SI: Hoher Schaden nach Vandalismus im Ederauenpark - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Gernsdorf) (ots) - Am späten Mittwochabend (16.04.2025) ist die Polizei gegen 23:20 Uhr zu einem Feuer in die Eibachstraße in Gernsdorf gerufen worden. Vor Ort hatten Unbekannte einen großen Haufen Holz angezündet, der für das Osterfeuer am kommenden Wochenende vorgesehen war. Die Feuerwehr war bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, als die Polizeibeamten eintrafen. Die Feuerwehr traf Maßnahmen, ...

