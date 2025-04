POL-SI: Unbekannte entzünden Osterfeuer vorzeitig - #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am Montagnachmittag (14.04.2025) ist es zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto in Niederndorf gekommen. Gegen 16:20 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem PKW aus Oberfischbach nach Niederfischbach über die Niederndorfer Straße. Bei der Einfahrt in einen Kreisel in Niederndorf übersah er einen von links kommenden 13-jährigen ...

