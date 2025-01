Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 48-jähriger Rietberger entwendet Fahrzeug und überfährt fast zwei Personen

Lippstadt-Essbeck (ots)

Am heutigen Tag, gegen kurz vor halb vier hat ein 48-jähriger Rietberger in Gütersloh das Fahrzeug seines Bruders entwendet und ist in Richtung Lippstadt-Essbeck gefahren.

Dort hat er im Holtackerweg gegen das Fahrzeug einer Zeugin getreten. Eine weitere Zeugin die dort zufällig gejoggt ist, wollte den flüchtigen Täter aufhalten. Der wollte sich aber nicht stoppen lassen und wich der Joggerin über den Gehweg aus. Dort überfuhr er fast ein zufällig vorbeigehendes Kind.

Kurz danach wendete der Rietberger und fuhr auf die Joggerin zu. Diese konnte sich nur durch einen Sprung auf eine dortige Mauer retten.

Der 48-jährige fuhr weiter durch Lippstadt-Essbeck bis auf einem dortigen Hof. Dort schrie er lauthals herum. Eine Zeugin die das beobachtet hat, rief die Polizei.

Die war bereits mit starken Kräften (auch durch Unterstützung von Kräften aus Gütersloh und einem Polizeihubschrauber) in der Fahndung und konnte den Täter in der Wagnerstraße antreffen und Anhaltezeichen geben. In der Wagnerstraße/Telemannstraße hielt der Rietberger an und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Da sich die Person in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wird derzeit die Einweisung geprüft.

Die Polizei sucht derzeit noch dringend nach dem 6-7-jährigen Kind welches fast auf dem Gehweg durch den Täter umgefahren wurde. Wer Hinweise darauf hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell