POL-PDNW: Flucht vor Polizei endet mit Strafanzeige

Am 20.05.2025 um 12:48 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung der hiesigen Dienststelle einen Fahrer eines Kleinkraftrads in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer entzog sich jedoch durch Flucht der Kontrolle und fuhr hierbei über mehrere Rad- bzw. Fußwege in Richtung Martin-Luther-Straße. Dort konnte der Flüchtige letztlich gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Flucht wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer oder Passanten gefährdet. Der Grund für die Flucht des 18-Jährigen aus Neustadt/W. war schnell gefunden, da dieser nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ferner führte der Neustadter das Kleinkraftrad in Unkenntnis des Halters. Nun kommen auf den jungen Mann ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

