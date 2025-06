BPOLI EBB: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Bischofswerda

Neugersdorf (ots) - Eine Streife der Bundespolizei Ebersbach kontrollierte am 13. Juni 2025 gegen 03:10 Uhr in Neugersdorf einen 22-jährigen Deutschen. Nachdem die Überprüfung der Personalien abgeschlossen war, griff der junge Mann in seinen Hosenbund und übergab den Polizisten einen Teleskopschlagstock. Dieser wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Was der Mann mit dem Schlagstock vorhatte verriet er nicht. ...

mehr