Ulm (ots) - Zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr hebelte ein Einbrecher ein Fenster an dem Gebäude in der Dunantstraße auf. So gelangte er in das Innere. Dort suchte der Einbrecher nach Brauchbarem. In der unbewohnten Räumlichkeit fand der Einbrecher wohl nichts Wertvolles. Ohne Beute zog er von dannen. Spezialisten ...

