Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zwei Streifenwagen bei Verkehrsunfall beschädigt

Drei beschädigte Fahrzeuge, davon zwei Streifenwagen, und einen Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen am Leopoldsplatz. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge waren gegen 9 Uhr zwei Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Sigmaringen auf der Antonstraße in Richtung Grüner Turm unterwegs, nachdem ein Randalierer in der Sigmaringer Innenstadt gemeldet worden war, der Sachbeschädigungen begehen würde. Während der Anfahrt der beiden Streifen, die ohne Blaulicht und Martinshorn hintereinander herfuhren, erblickte die vordere Streifenwagenbesatzung den mutmaßlichen Randalierer gestikulierend im Bereich des Leopoldsplatzes. Während die 33-jährige Fahrerin den vorausfahrenden VW T4 daraufhin stark abbremste, realisierte das der nachfolgende 24-jährige Fahrer der Mercedes E-Klasse zu spät und fuhr so wuchtig auf, dass der T4 auf die linke Fahrbahnseite abgewiesen wurde und dort gegen die linke Seite eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Kleintransporters prallte. Nach derzeitigem Stand erlitt der 24-jährige Polizeibeamte durch den Unfall leichte Verletzungen, die drei weiteren beteiligten Beamten der beiden Streifenfahrzeuge sowie der Lenker des Kleintransporters blieben unverletzt. Durch die Kollision wurde die E-Klasse so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird hier auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der T4 wurde ebenfalls erheblich beschädigt, hier wird die Schadenshöhe auf rund 20.000 Euro beziffert. Etwa 10.000 Euro Schaden dürften am Kleintransporter entstanden sein. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen. Der Randalierer konnte später durch eine weitere Streife im Stadtgebiet angetroffen werden. Er gelangt wegen Sachbeschädigung zur Anzeige, nachdem er offenbar an mehreren Blumenrabatten in der Innenstadt Pflanzen herausgerissen und insgesamt ein psychisch auffälliges Verhalten gezeigt hat.

Stetten a. k. M.

Mobiltoilette brennt

Zu einer brennenden Mobiltoilette wurden die Feuerwehr und die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in den Unteren Guldenberg alarmiert. Die Flammen konnten von den Wehrleuten schnell gelöscht werden. Warum die Kunststofftoilette in Brand geraten ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenso unbekannt ist die Schadenshöhe.

Hettingen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Inneringer Straße gefordert. Der 30-jährige Lenker eines Citroen wollte kurz nach 12 Uhr von der Maybachstraße nach links in die Inneringer Straße einbiegen und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden Ford. Sowohl der Unfallverursacher als auch die gleichaltrige Lenkerin des Ford wurden durch die folgende wuchtige Kollision leicht verletzt, die beiden Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt.

Krauchenwies

Fünfstelligen Geldbetrag durch Betrug verloren

Über 20.000 Euro hat ein 74-Jähriger in den letzten Wochen durch einen Bitcoin-Betrug verloren. Er war von vermeintlichen Anlageberatern im Frühjahr kontaktiert und dazu überredet worden, einen dreistelligen Bargeldbetrag angeblich in Bitcoin zu investieren. Nachdem ihm im weiteren Verlauf ein erheblicher Gewinnzuwachs vorgespielt wurde, brachten die Täter den Mann dazu, eine Fernwartungssoftware auf seinem PC zu installieren, angeblich, um den Gewinn transferieren zu können. Hierdurch gelang es den Unbekannten, per Onlinebanking auf das existente Konto des Seniors zuzugreifen und davon mehrere Überweisungen zu veranlassen. Kurz danach flog der Betrug auf. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen bandenmäßigen Betrugs, eine Rückholung des Geldes scheint jedoch aussichtslos.

Bad Saulgau

Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Friedrichstraße gefordert. Der 60-jährige Lenker eines Skoda wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und musste dazu zwei Fahrspuren queren. Während ihm ein entgegenkommender Pkw-Lenker auf der Linksabbiegespur eine Lücke einräumte, übersah der 60-Jährige den auf der Geradeausspur entgegenkommenden Audi eines 24-Jährigen. Durch die folgende wuchtige Kollision wurde der Audi auf eine Parkfläche abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Durch den Aufprall verletzte sich der 60-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt.

Mengen

Polizei ermittelt nach Fahrerflucht

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bereits am vergangenen Samstag einen entgegenkommenden Pkw gestreift hat, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau um Hinweise. Der Unbekannte war gegen 8.45 Uhr in der Zeppelinstraße an einer Engstelle mit seinem roten Citroen unterwegs und streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. An dessen Seitenspiegel entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Einer Zeugin zufolge fuhr der Citroen-Lenker mit SIG-Kennzeichen nach dem Streifvorgang unbeirrt weiter. Personen, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, mögen sich bitte unter Tel. 08581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Offenbar aus bislang nicht geklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen ist ein Smart am Donnerstagabend auf der L 268 zwischen Mottschieß und der Abzweigung nach Habsthal. Ein Zeuge meldete kurz vor 20 Uhr das Fahrzeug, bei einer Überprüfung der genannten Örtlichkeit konnte eine Polizeistreife nur noch Spuren eines Unfalls und zwei beschädigte Leitpfosten feststellen. Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und zum Fahrer unter Tel. 07581/482-0.

Renhardsweiler

Kennzeichen entwendet

Beide Kennzeichen an einem VW Polo haben unbekannte Täter am Donnerstagabend in Renhardsweiler entwendet. Die Tafeln mit BC-Zulassung wurden im Sonnenbühl im Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr gestohlen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell