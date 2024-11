Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dreister Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, De-Roos-Straße;

Tatzeitraum: 11.11.2024, 22.00 Uhr, bis 12.11.2024, 06.15 Uhr;

Am Morgen gab es eine böse Überraschung: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Haus an der De-Roos-Straße eingebrochen. Dabei ließen sie sich nicht davon abschrecken, dass die Bewohner des Hauses in ihren Betten lagen und schliefen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und durchwühlten im Erdgeschoss die Schränke. Zwei Portemonnaies mit Bargeld und Papieren sowie eine Handtasche ließen die Einbrecher mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell