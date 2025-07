Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Gewitter und Niederschläge führen zu Unfällen

Die am Donnerstag und Freitag niedergegangenen, teils schweren Niederschläge haben im Landkreis Ravensburg zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Ein 53-jähriger Harley-Fahrer hatte kurz nach 9 Uhr in der Weingartener St.-Longinus-Straße Glück im Unglück: Sein Motorrad wurde während der Fahrt von einem rund 1,50 Meter langen herabstürzenden Ast getroffen. Der Biker blieb unverletzt, an der Harley entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Auf der B 30 zwischen Enzisreute und Baindt kam am Donnerstag gegen 14 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Seat aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die Frau blieb unverletzt, am Seat sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Der Seat wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer überfuhr am Freitag gegen 2.30 Uhr bei Starkregen die Mittelinsel des Kreisverkehrs auf der L 284 bei Baindt in Richtung Mochenwangen. Er blieb zwar unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Betrunkener Radfahrer stürzt

Leichte Verletzungen hat ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in der Seestraße erlitten. Eigenen Angaben zufolge hatte der Radler seinen Rucksack an die Lenkstange gehängt, wodurch das Mountainbike ins Schlingern geriet und der 65-Jährige stürzte. Da ein Alkoholtest bei dem Mann fast drei Promille ergab, musste er nach einer medizinischen Erstversorgung im Krankenhaus Blut abgeben. Er muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ravensburg

Falsches Shirt führt zu Ohrfeige

Weil einer bislang unbekannten Täterin offenbar die Kleiderwahl eines 27-jährigen Supermarktkunden nicht gefiel, schlug diese am Donnerstag kurzerhand zu. Der 27-Jährige befand sich in einem Discounter in der Grüner-Turm-Straße im Bereich der Kassen, als ihm die Unbekannte unvermittelt ins Gesicht schlug. Grund für den Übergriff dürfte das mit dem Namen eines anderen Discounters bedruckte T-Shirt des 27-Jährigen gewesen sein. Die etwa 25 bis 27 Jahre alte dunkelhäutige Frau, die kurzes Haar hatte und mit einem grauen langen Oberteil bekleidet war, konnte von der Polizei trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten, die wegen Körperverletzung ermitteln, bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu der Täterin an das Polizeirevier Ravensburg.

Ravensburg

Sprayer im Stadtgebiet unterwegs

Schmierfinke haben in der vergangenen Woche mehrere Gebäude im Stadtgebiet mit Graffiti verunstaltet. In einem Parkhaus in der Adlerstraße sprühten die Täter mehrere Betonträger mit Zahlenkombinationen an. In der Rosenstraße hinterließen die Unbekannten an einem Bürogebäude in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag politische Botschaften mit silberner Farbe. Zudem wurde in derselben Nacht die Fassade eines Hauses in der Kirchstraße mit demselben Wortlaut besprüht. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu den Schmierereien.

Weingarten

Nach Unfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Unfallverursacher

Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Weingarten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7 Uhr an der Einmündung der Sauterleutestraße in die Ravensburger Straße. Eine 35-jährige Radfahrerin war auf dem dortigen Radweg in Richtung Ravensburg unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach links abbog und die Radlerin offenbar übersah. Diese bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte. Dabei erlitt die 35-Jährige leichte Verletzungen. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von gut 3.000 Euro. Der Unbekannte, der mit einem schwarzen SUV mit FN-Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort. Personen, die Angaben zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wilhelmsdorf

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Auf rund 4.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Vandale an einem Audi A4 verursacht hat. Der Unbekannte beschädigte die linke Fahrzeugseite des Wagens, der im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in der Straße "Zur Rotachsäge" abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zu der Tat und zum Täter.

Wangen

Fahrzeug beim Parkvorgang beschädigt

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des Argen-Centers. Der bislang unbekannte Lenker eines größeren weißen Fahrzeugs streifte einen rückwärts eingeparkten Kia X-Ceed beim Ein- oder Ausparken vorne links. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 15 Uhr und 18 Uhr ereignet haben dürfte, sowie Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07522/984-0 melden.

Isny

Fahrzeug gerät in Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 12 ist am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer war kurz nach 6.30 Uhr in Richtung Kempten unterwegs und kam auf Höhe Kleinholzleute auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem Dacia einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 24-Jährigen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 5.000 Euro beziffert.

Kißlegg

Fahrzeug gestreift - Verursacher sucht das Weite

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden an einem Audi Q3 beziffert, der am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters im Erlenweg von einem Unbekannten touchiert wurde. Der Unfallverursacher prallte zwischen 9.15 Uhr und 9.50 Uhr gegen den vorderen rechten Kotflügel des Audi, der rückwärts auf dem Behindertenparkplatz abgestellt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug.

Leutkirch

Bagger gerät in Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein Bagger im Auenweg in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten an, um den in Vollbrand stehenden Bagger zu löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt.

