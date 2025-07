Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg-Bavendorf

Motorradfahrer abgedrängt - Autofahrer verlässt die Unfallstelle unerlaubt -Zeugensuche

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg von Oberweiler nach Bandeleshaus zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr einem 19-jährigen Motorradfahrer in einer unübersichtlichen Kurve ein dunkler Pkw entgegen. Der Pkw soll die Kurve derart geschnitten haben, dass der Motorradfahrer, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand ausweichen musste. Dabei geriet er mit seiner Kawasaki in eine Bodenvertiefung und kam zu Fall. Am Kraftrad entstand Sachschaden von ca. 2 000 Euro. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt. Hinweise zu dem entgegenkommenden Auto, welches die Unfallstelle unerlaubt ohne Anzuhalten in Richtung Bandeleshaus verließ, nimmt das Polizeirevier Ravensburg, 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Fenster an TWS-Gebäude beschädigt - Zeugensuche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bislang Unbekannter eine Fensterscheibe am TWS-Gebäude in der Straße Am Alten Gaswerk. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte am Donnerstag ein Pritschenwagen vor dem Fenster, welches ein TWS-Mitarbeiter am nächsten Morgen beschädigt feststellte. Sowohl der Verursacher, als auch die Schadensentstehung sind bislang unbekannt. Ebenfalls ist ungeklärt, ob der Pritschenwagen überhaupt mit dem Schaden am Gebäudefenster im Zusammenhang steht. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher bzw. der Schadensentstehung.

Kißlegg

Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Bei Baggerarbeiten kam es am Freitagnachmittag um kurz nach 16 Uhr im Erlenweg zu einem Gasaustritt aus einer beschädigten Gasleitung. Zur Sicherheit der Anwohner und angrenzenden Geschäfte mussten Bewohner und Passanten den Gefahrenbereich verlassen. Erst nachdem eine Fachfirma das Leck an der Gasleitung abgedichtet hatte, konnte die Gefahrenstelle gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben werden und die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Betroffen von der Evakuierung waren die angrenzenden Ladengeschäfte, sowie drei Wohnhäuser im Umkreis von ca. 200 Metern. Personen wurden keine verletzt.

Aulendorf

Autofahrer verursacht mehrere Unfälle - Zeugensuche

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr wurden Anwohner des Breitewegs auf Unfallgeräusche aufmerksam. Sie erkannten einen Mann an einem unfallbeschädigten grauen Kleinwagen, der offenbar mit einem geparkten Audi kollidiert war. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der unfallverursachende VW Polo in den geparkten Audi krachte und den Audi auf einen dahinter geparkten VW Caddy schob. Am Audi entstand hierdurch ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro, am Caddy ca. 200 Euro. Ohne sich weiter um das Unfallgeschehen oder eine Schadensregulierung zu kümmern, startete der Fahrer seinen Polo und verließ die Unfallstelle. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen in der Nacht führten zu dem VW Polo, welcher zwischenzeitlich unfallbeschädigt und mit ausgelösten Airbags in einer Tiefgarage abgestellt war. Auch den 33-jährigen, mutmaßlichen Unfallfahrer traf die Streife in alkoholisiertem Zustand in seiner Wohnung an. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein umgehend abgeben. Im Zuge der Unfallermittlungen wurde durch bislang namentlich unbekannte Zeugen bekannt, dass der Polo zumindest einen weiteren Unfall an einer Verkehrsinsel in der Allewindenstraße / Sandweg verursachte. Das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 bittet um Zeugenhinweise zu den Unfällen. Insbesondere werden die Zeugen gesucht, welche den Unfall an der Verkehrsinsel in der Allewindenstraße beobachtet haben.

