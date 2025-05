Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 22-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An einem Spielplatz im Bereich der Kellermannstraße kam es am gestrigen Feiertag zu einer Auseinandersetzung. Gegen 20:30 Uhr traf ein 22-Jähriger aus Bottrop auf eine achtköpfige Personengruppe. Einer aus der Gruppe soll den Bottroper unvermittelt angegriffen haben. Daraufhin stürzte der 22-Jährige und wurde schwer verletzt. Die Personengruppe flüchtete in Richtung Wortmannstraße. Hintergründe für das Aufeinandertreffen könnten nach ersten Informationen private Streitigkeiten sein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

