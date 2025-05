FW Stuttgart: 19. Deutsche Tischtennismeisterschaften der Berufsfeuerwehren in Stuttgart

Feuerwehr Stuttgart

19. Deutsche Tischtennismeisterschaften der Berufsfeuerwehren in Stuttgart

Stuttgart

- Berufsfeuerwehr Hamburg gewinnt die 19. Tischtennismeisterschaft

- Alle drei Jahre findet die Meisterschaften der Berufsfeuerwehren statt

- Stuttgart erstmalig Ausrichter des Turniers

Hochkarätiges Tischtennis konnten Besucherinnen und Besucher vom 29. bis 31. Mai bei der 19. Tischtennismeisterschaft der Berufsfeuerwehren in Stuttgart sehen. Die Meisterschaft findet alle drei Jahre an einem anderen Standort statt und wurde 2025 erstmalig in Stuttgart ausgerichtet.

Aus dem gesamten Bundesgebiet reisten die 19 Mannschaften nach Stuttgart und traten in einer Vorrunde, Zwischenrunde, Platzierungsspielen und dem Endspiel gegeneinander an. In einem spannenden Finale am Samstagnachmittag setzte sich die Hamburger Feuerwehr mit 4 zu 3 Spielen gegen die Berliner Feuerwehr durch. Damit sicherten sich die Feuerwehr Hamburg den 19. Meisterschaftstitel im Tischtennis der Berufsfeuerwehre in Deutschland. Somit ist Hamburg das dritte Mal in Folge der Meisterschaftssieger.

Abseits der sportlichen Begegnungen stand an den drei Veranstaltungstagen der Austausch zwischen den Einsatzkräften im Fokus. Für einen reibungslosen Ablauf der Meisterschaft sorgte ein Organisationsteam der Berufsfeuerwehr Stuttgart.

Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge sagte im Rahmen der Siegerehrung: "Die Feuerwehr Stuttgart war sehr gerne Ausrichter der 19. Tischtennismeisterschaft der Berufsfeuerwehren und freut sich über die zahlreichen Teilnehmer aus ganz Deutschland. Wir gratulieren den Hamburger Kollegen zum erneuten Sieg und wünschen allen Mannschaften eine gute Heimreise an ihre Standorte. Für 2028 drücke ich bereits heute die Daumen, dass es dem Team der Feuerwehr Stuttgart gelingt den Sieg nach Stuttgart zu holen."

Während der Tischtennismeisterschaft fand auch eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsmanagement und Sport der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland statt.

Im Jahr 2028 richtet die Berufsfeuerwehr Gladbeck die 20. Tischtennismeisterschaft am Olympiastützpunkt Düsseldorf aus.

