FW Stuttgart: Schwarzer Rauch aus Mehrfamilienhaus in Stuttgart Ost

Stuttgart (ots) - - 20 Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet treten an - SCHARRena im Neckarpark aus Austragungsort - Finalspiele am Samstag mit anschließender Siegerehrung Die 19. Deutsche Tischtennis-Meisterschaft der Berufsfeuerwehren findet vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 in Stuttgart statt. Ausgetragen werden die Spiele am Freitag und Samstag, 30./31. Mai, ...

