POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 30-Jähriger leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand (12.03.2025)

Konstanz (ots) - Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Kreuzung Mainaustraße/Sonnenbühlstraße am Donnerstagmorgen. Kurz nach 9 Uhr hielt eine 82-jährige Mercedesfahrerin an der Kreuzung an der roten Ampel auf der Rechtsabbiegespur an. Neben ihr auf dem Radweg wartete eine 28-jährige Radlerin ebenfalls ...

mehr