Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Mainaustraße/Sonnenbühlstraße - Auto erfasst Radfahrerin (13.03.2025)

Konstanz (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Kreuzung Mainaustraße/Sonnenbühlstraße am Donnerstagmorgen. Kurz nach 9 Uhr hielt eine 82-jährige Mercedesfahrerin an der Kreuzung an der roten Ampel auf der Rechtsabbiegespur an. Neben ihr auf dem Radweg wartete eine 28-jährige Radlerin ebenfalls an der Rot zeigenden Ampel. Als die Rad- und Fußgängerampel auf Grün schaltete und die 28-Jährige auf die Sonnenbühlstraße fuhr, bog die 82-Jährige zeitgleich nach rechts ab und erfasst die junge Frau. Diese kippte daraufhin zur Seite, konnte jedoch einen Sturz auf die Straße abfangen und verhindern. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell